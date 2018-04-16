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Центр инноваций социальной сферы Псковской области отчитался о работе в 2017 году
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Центр инноваций социальной сферы Псковской области отчитался о работе в 2017 году 

Псковская губерния 1 час назад
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации Псковской области Андрей Михеев провёл заседание правления АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области». Как сообщает сайт комитета, оно было посвящено утверждению отчета за 2017 год о деятельности АНО «ЦИСС ПО», относящейся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова сообщила, что за неполные восемь месяцев деятельности АНО «ЦИСС ПО» в 2017 году поддержку получили 88 субъектов малого и среднего предпринимательства и 65 физлиц, планирующих начало предпринимательской деятельности, получателями поддержки создано 14 новых рабочих мест. 28 июня 2017 года, в День социального бизнеса в России, проведен круглый стол по теме: «Социальное предпринимательство в регионе: оценка ресурсов и возможностей»;Также учреждением был роведен региональный этап федерального образовательного проекта по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель», победителем которого была признана Лебедева Альбина из д. Сигова (Псковский район), она получила грант в размере 200 тыс. рублей. Проведен и региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2017 года», на конкурс заявки представили 11 субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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