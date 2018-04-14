Нобелевские лауреаты: Адольф Бутанандт. «Гормональная» премия

Наш сегодняшний герой рубрики «Как получить Нобелевку» прожил очень долгую жизнь — он родился в Германской империи, пережил две мировые войны, Веймарскую республику, Третий Рейх, Федеративную республику Германия и умер в 91 год уже в объединенном немецком государстве. Учился у нобелевского лауреата, получил Нобелевскую премию за работу, которую лень было делать учителю, понял главнейший принцип биохимии, сумел разобраться в химии любви насекомых и получить премию имени еще одного Нобелевского лауреата. Но — обо всем по порядку.

Адольф Фридрих Иоганн Бутенандт

Родился: 24 марта 1903 года, Бремерхафен Бремен , Германская империя

Умер: 18 января 1995 года, Мюнхен, Германия

Нобелевская премия по химии 1939 года (1/2 премии, другую половину получил Леопольд Ружичка). Формулировка Нобелевского комитета : «За работы по половым гормонам (for his work on sex hormones)».

Адольф Бутенандт родился в богатой семье Отто Бутенанда и его супруги Вильгельмины, урожденной Томпторд в портовом городе Бремерхафен, который вместе с Бременом образует нынче землю Вольный ганзейский город Бремен в Германии. Точнее — в его пригороде, Лехе.

В юности он не только учился, но и «играл» в политику, после Первой мировой вступив в созданный в 1920 году Младогерманский (младотевтонский) орден (Jungdeutscher Orden)— национал-либеральную ассоциацию Веймарской республики, которая какое-то время конкурировала с детищем Адольфа Гитлера. Впрочем, это не помешало нашему герою успешно учиться сначала в Марбургском университете, куда он поступил в 1921 году, а затем перейти в Геттинген, где его учителем в химии стал другой Адольф — Виндаус, который потом, в 1928 году получит Нобелевскую премию за изучение стероидов и витаминов. Прочитанная им в 1924 году лекция о холестерине, «центральной молекуле» химического творчества Виндауса, предопределила выбор научной тематики и учителя Бутенанда.

Именно под руководством Виндауса Бутенанд сделал свою диссертацию по химии ротенона, открытого в 1895 году французским ботаником Эммануэлем Жоффруа природного инсектицида и рыбьего яда — еще индейцы Южной Америки использовали экстракт некоторых бобовых растений для охоты на рыбу.

Диссетрация была защищена в 1927 году и в то же время руководитель научно-исследовательского отдела химико-фармацевтической фирмы «Шеринг корпорейшн» Вальтер Шоллер обратился к Виндаусу с просьбой помочь в проведении исследований химической структуры женских половых гормонов. Винадусу было то ли неинтересно, то ли некогда — и он «свалил» все на своего бывшего аспиранта: «этот молодой человек — то, что вам нужно». В результате Бутенандту выдали концентрированную мочу беременных женщин и сказали: работай!

Уже в 1929 году чистый «фолликулин» был получен. Такое название дал ему Бутенандт, поскольку выделяется он клетками, заполняющими фолликулы яичника. Теперь мы знаем это вещество под названием «эстрон» — первый из известных человечеству эстрогенов (некоторые считают, что эстроген — это одно вещество, однако на самом деле эстрогенов, стероидных женских половых гормонов, у человека три — эстрон, эстрадиол и эстриол).

Интересно, что в том же 1929 году эстрон синтезировал другой химик: американец Эдуард Дойзи, который получит свою «Нобелевку» в 1943 году за совершенно другой синтез — витамина К.

В 1931 году последовала новая работа Бутенанда по женским половым гормонам, правда, на сей раз ему пришлось работать «вторым номером». Он подтвердил открытие в 1930 году англичанином Гаем Фредериком Меррианом еще одного эстрогена — эстриола.

Затем наш герой от женских гормонов перешел к мужским. Он занялся выделением, очисткой и химической идентификацией гормона, выделяемого так называемыми интерстициальными клетками Лейдига, которые расположены между семенными канальцами в семенниках. Так был открыл андростерон (тоже в 1931 году). Затем последовали работы по изучению химической структуры всех открытых гормонов — и показано, что стерины, за которые получил свою премию Виндаус и половые гормоны очень похожи. Чуть попозже, в 1934 году, Бутенандт выделил и получил прогестерон, гормон, который подготавливает содержимое матки к попаданию в нее оплодотворенного яйца. В 1939 году Бутенандт синтезирует прогестерон из холестерина, окончательно подтвердив близкую связь между этими классами соединений. В 1935 году — новый успех. Правда, открыть главный мужской гормон, тестостерон, Бутенандту не удалось, это сделала группа Эрнста Лако из Амстердамского университета, но в том же году Бутенандт установил его структуру, а неделей позже в Цюрихе Леопольд Ружичка из фармацевтического гиганта Ciba сумел провести частичный синтез его из холестерина. Нобелевская премия Бутенандта и Ружички (о нем — в следующую среду) была абсолютно заслужена. А вот дальше, после завершения работ, принесших нашему герою Нобелевскую премию, начинается самое интересное. Удивительное дело: в единственной биографии Бутенандта, вышедшей на русском языке, можно прочитать такой текст (двухтомник биографий нобелевских лауреатов, вышедших в «Прогрессе» в 1992 году): «В 1939 г. Бутенандту была присуждена Нобелевская премия по химии „за работы по половым гормонам“. Он разделил эту награду с Леопольдом Ружичкой. В это время началась вторая мировая война, и Бутенандт получил премию в Стокгольме только в 1949 г. В годы войны ученый продолжал работать в Институте биохимии в Берлине, где вместе с зоологом Альфредом Куном изучал проблему генетического регулирования биосинтеза глазного пигмента у насекомых». Адольф Бутенандт был фанатом Гитлера и охладел к идеалам Третьего Рейха только после личной обиды на фюрера за запрет получать высшую научную награду (мы писали про «запрет на Нобелевку» в Третьем Рейхе в предыдущих статьях, например — в материале, посвященном Рихарду Куну). На самом же деле, даже после того, как Бутенандту отказали в праве получить Нобелевскую премию, он не оставил симпатий к Третьему Рейху. https://indicator.ru/article/2018/04/04/rihard-kun/ С момента нападения на Польшу , он поставил вверенный ему Институт биохимии Кайзера Вильгельма на принцип «все для фронта, все для победы». Кстати, мы забыли сказать, что директором этого института Бутананд стал по рекомендации Макса Планка вместо уволенного за еврейское происхождение Карла Нойберга. Кстати, нужно сказать, что Бутенанд понимал биохимию именно как особый этаж стройного здания химических наук, а не как междисциплинарную коллаборацию химии и биологии на равных правах. Так вот, в своем институте он занимался не только изучением со своим бывшим учителем Альфредом Куном биохимии ферментов (правда, эти работы привели к результату, не менее достойному Нобелевской премии: открытию принципа «один ген кодирует один белок»). Большинство работ института в 1939-1945 годах велись в области военной химии и физиологии. Так, он возобновил работы по ротенону, который был призван снизить зависимость сельского хозяйства Третьего Рейха от импорта инсектицидов: армию нужно кормить. Еще пример: много сил институт Бутенанда потратил на разработку гормональной терапии, которая должна была повысить выносливость подводников Кригсмарине… Кстати, Бутенанд стал одним из немногих Нобелевских лауреатов, награжденных наградой Третьего Рейха во время второй мировой войны. В 1942 году он получил Крест Военных заслуг (Kriegsverdienstkreuz) — военную награду, которую получали в военное время гражданские. Удивительно, что вся военная деятельность Бутенанда никак не сказалась на его послевоенной карьере: институт переехал в Тюбинген, ученый преспокойно получил свою Нобелевскую премию (видимо, простив после этого в душе застрелившегося Гитлера), и продолжил работы на высочайшем научном уровне. Правда, директорствовать ему уже не дали, но пост «профессора физиологической химии» — это тоже неплохо. И новые открытия посыпались одно за другим — Бутенандт еще не стар и активен. В 1953 г. вместе со своим коллегой Петером Карлсоном он впервые выделил в кристаллическом виде гормон насекомого. Названное экдизоном, это вещество стимулирует превращение гусеницы в куколку. В 1959 году — новое открытие: Бутенанд открывает феромон бабочки тутового шелкопряда, а в 1961 году установил его структуру. Это было первое определение химической структуры феромона насекомого: вещества. 3000 молекул на миллилитр бомбикола — так, по названию насекомого Bombyx mori поименовали феромон — достаточно, чтобы самец учуял самку и начал свое движение к ней. Более того, с 1960 по 1972 года Бутенанд возглавлял Общество Макса Планка — читай, Академию наук ФРГ. Наш герой сумел дожить до воссоединения Германий, стать почетным президентом Общества Макса Планка, 31 раз (абсолютный рекорд!) принять участие во встрече нобелиатов в Линдау… Наследие Бутенандта огромно и противоречиво. Главный тезис его — то, что наука должна быть основным и главным столпом общества еще раз демонстрирует это: тезис Бутенандта был сформулирован во время высшего расцвета Третьего Рейха и всю войну выполнялся им неукоснительно. А, значит, одной науки для общества все-таки недостаточно.

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