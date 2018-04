Нобелевские лауреаты: Адольф Бутанандт. «Гормональная» премия 

Адольф Фридрих Иоганн Бутенандт

Умер: 18 января 1995 года, Мюнхен, Германия

Нобелевская премия по химии 1939 года (1/2 премии, другую половину получил Леопольд Ружичка). Формулировка Нобелевского комитета : «За работы по половым гормонам (for his work on sex hormones)».