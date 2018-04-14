Сколько на Кавказской войне погибло русских солдат и офицеров

Кавказская война — серия локальных завоевательных войн, ведшихся Российской империей с народами Северного Кавказа — продолжалась с 1817 по 1864 год. Установление цифр потерь царской армии не вызывает особых затруднений, так как списки офицеров и нижних чинов в Российской империи велись очень точно и тщательно. В наше время можно наткнуться на утверждения (например, А. Кречетникова на Би-би-си), будто русская армия потеряла в Кавказской войне до полумиллиона человек. Ни на чём ином, кроме домыслов их авторов, подобные «подсчёты» не основаны.

Цифры рознятся

В 1901 году в Тифлисе, к 100-летию присоединения Грузии к Российской империи, вышел научный «Сборник сведений о потерях кавказских войск во время войн кавказско-горских, персидских, турецких и в Закаспийском крае, 1801-1885 гг.». Под кавказскими войсками здесь подразумеваются все войска Российской империи, дислоцированные на Кавказе. Подробно изучив списки личного состава, рапорты о потерях, документы о количестве состоящих на довольствии, авторы сборника назвали цифры потерь с точностью до одного человека. С 1801 по 1864 год боевые потери русских войск на Кавказе составили: — 24 947 убитых (804 офицера и 24 143 нижних чина); — 65 125 раненых (3154 офицера и 61 971 нижний чин); — 6007 пленных (92 офицера и 5915 нижних чинов). Однако число почти 25 тысяч погибших непосредственно в бою не исчерпывает общее количество безвозвратных потерь. Так, у горцев были нередки расправы над русскими пленными. Кроме того, по мнению авторов сборника, число погибших от болезней, особенно учитывая непривычный для уроженцев средних широт Восточной Европы климат, приблизительно втрое превышало число погибших на поле боя. Этот ориентировочный подсчёт сделан по аналогии с соотношением боевых и небоевых потерь в зарубежных армиях того времени в сходных условиях, прежде всего — с французской армией при завоевании ею Алжира . Далее, во время Кавказской войны горские народы совершали набеги на русские и казачьи поселения на Северном Кавказе и вырезали солдатских и казацких жён и детей. Впрочем, таких случаев было не очень много, и число погибшего русского населения во время Кавказских войн в сборнике оценено приблизительно в 2 тысячи человек. [С-BLOCK] Исходя из этого, авторы сборника оценили общее количество безвозвратных потерь России на Кавказе с 1801 по 1864 год в 77 тысяч человек. Эта цифра принимается сейчас большинством историков и фигурирует в русскоязычной Википедии. Между тем, она не согласуется с предположениями самих же авторов о троекратном превышении небоевых потерь над боевыми. Следовательно, от болезней умерло приблизительно 75 тысяч военных и ещё 25 тысяч погибло в боях. Таким образом, общая цифра безвозвратных потерь русской армии составит приблизительно 100 тысяч человек. В англоязычной Википедии, на статью в которой ссылаются большинство статей про Кавказскую войну на других языках, значится цифра потерь русской армии 96 тысяч без указания источника. Нетрудно установить, что она получена путём сложения числа убитых, раненых и пленных согласно тому же сборнику. К сожалению, авторы дореволюционного сборника не вычленили собственно Кавказскую войну 1817-1864 гг. из всех конфликтов 1801-1864 гг. на Кавказе, как Северном, так и Южном. Они включили в свои подсчёты все войны, происходившие у России на Кавказе с начала XIX века. Это были войны с Персией 1804-1813 и 1826-1828 гг. и с Турцией 1806-1812, 1828-1829 и 1853-1856 гг., а также подавления многочисленных восстаний в присоединённых областях Азербайджана и Грузии, и в Абхазии . [С-BLOCK] Поэтому точное количество погибших русских солдат и офицеров именно на Кавказской войне остаётся неизвестным. В любом случае, оно намного меньше 100 тысяч погибших и умерших от ран, в том числе меньше 25 тысяч погибших от руки врага. Можно даже предполагать, что оно меньше половины этого числа. В то же время, если включать в число жертв Кавказской войны с русской стороны мирное население, то следовало бы подсчитать, сколько в нём умерло от болезней и «непривычного климата». Однако такие подсчёты невозможно сделать сколько-нибудь достоверно. Если же отвечать прямо на вопрос, сформулированный в заголовке, то на него сегодня можно ответить так. В Кавказской войне 1817-1864 гг. от руки врага погибло в пределах от 10 до 15 тысяч военнослужащих Российской императорской армии.

Сколько было погибших у народов Кавказа