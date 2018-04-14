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Калининградцы в пятый раз написали «Тотальный диктант»
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Калининградцы в пятый раз написали «Тотальный диктант» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня, 14 апреля, калининградцы в пятый раз приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант».
На площадке БФУ им. И. Канта текст читала заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
«Тотальный диктант» — это отличный пример того, как инициатива группы студентов может вырасти в международный проект. В этом году диктант написали уже в 1000 городов в 75 странах мира. Это отличная мотивация для каждого молодого человека. И, конечно, эта акция помогает развивать грамотность и уважительное отношение к русскому языку, сохранять культурные традиции, которые являются неотъемлемыми качествами каждого образованного человека», — отметила Ищенко.
Кроме того, в Калининграде проверить грамотность можно было в западном филиале РАНХиГС, где диктант провела председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.
Помимо этого «Тотальный диктант» написали в Славской центральной городской библиотеке и на заводе GS Nanotech в Гусеве.
Всего 870 жителей региона приняли участие в акции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Каждую работу проверят филологи. Анализируя ошибки и затруднения участников, специалисты затем пишут научные работы в области современного русского языка.
Отличники «Тотального диктанта» смогут бесплатно скачать 10 книг в интернет-магазине электронных книг. Ссылка на скачивание будет размещена в личном кабинете участника. Кроме того, они получат сертификаты на образовательные услуги сроком на 1 год.
Напомним, что первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.
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