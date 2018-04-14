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Общегородской субботник прошел в Центральном округе
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Общегородской субботник прошел в Центральном округе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральном административном округе 14 апреля организовали общегородской субботник.
К акции присоединились жители, представители префектуры ЦАО, районных управ и Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Кроме того, поучаствовали и члены Молодежных палат.
Сотрудники префектуры ЦАО убирались на территории парка «Таганский». Кроме того, в Таганском районе субботник прошел в сквере у Новоспасского пруда.
— В целом, эти мероприятия очень положительно сказываются на чистоте города. Для столицы многое делают сотрудники и управы, и префектуры, поэтому за последние десять лет Москва изменилась в лучшую сторону, — подчеркнул заместитель главного инженера ГБУ «Жилищник Таганского района» Игорь Тарасенков.
В районе Арбат уборка территории состоялась на Гоголевском бульваре. Там собралось около 80 человек. Вместе они привели газоны в порядок.
В Басманном районе субботник состоялся в Милютинском саду. Участие в акции принял и глава управы Салман Дадаев. В саду для детей организовали творческий мастер-класс, в ходе которого они нарисовали пейзажи.
В Замоскворечье убрали территорию Михайловского парка. Под популярную музыку участники мероприятия покрасили скамейки и ограждения, собрали мусор, окапывали деревья.
— Участие в субботнике — это не долг и не обязанность. Это должно быть естественным желанием каждого москвича, — подчеркнула глава управы района Замоскворечья Наталья Романова.
В Красносельском районе благоустроили Живарев сквер. Участие в субботнике там приняли представители молодежного движения «Георгиевцы», они высадили розы по несколько кустов.
Полевую кухню подготовили для участников акции в Детском парке «Пресненский».
— Для старшего поколения субботники — уже привычное дело, и они стараются привить ребятам этот обычай, — пояснил глава управы Пресненского района Александр Михайлов.
По всему Пресненскому району на уборку вышли около 1500 человек.
На территории парка «Фестивальный» в Мещанском районе собралось около 200 горожан. Они собрали и вывезли накопившийся после зимы мусор, привели в порядок газон.
В Хамовниках благоустроили свыше 30 дворовых территорий, сквер Девичьего поля, парк «Новодевичьи пруды» и сквер на Хамовническом валу. К субботнику присоединились и исполняющая обязанности главы управы Ольга Шовгеня.
— У нас это была семейная традиция. С мамой, с бабушкой ходили всегда, — поделилась воспоминаниями она.
В Тверском районе для субботника определили пять мест: уборка прошла во дворе дома 33 на Новослободской улице, вокруг 6 дома на улице Фадеева, на Краснопролетарской улице рядом с 9 домом и в скверах Андроповский и Миусский. На работы вышли примерно 80 человек из «Жилищника», к которым присоединились 180 человек из различных организаций.
Сквер Аргентинской Республики стал главной площадкой субботника в Якиманке. Глава управы Елена Макарова тоже вышла убирать территорию.
— Я участвую в этой акции уже 16-й год подряд. Не пропустила ни один субботник, — подчеркнула она.
Напомним, что 21 апреля общегородская акция состоится во второй раз. Присоединиться к ней сможет любой желающий.
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