Футбольный матч и другие самые нелепые поводы для начала войны

Человечество ведет непрерывные войны на протяжении всей своей истории. Причины обычно одни и те же: власть, территории, ресурсы. Но поводы могут быть самыми неожиданными — убитая свинья, деревянное ведро, победа на чемпионате мира по футболу.

Футбольный матч

В Латинской Америке футбол — это не просто вид спорта, это целая жизнь. А в некоторых случаях, вопрос жизни и смерти.

Жители Сальвадора и Гондураса давно недолюбливали друг друга. В Сальвадоре остро не хватало земли, а в соседнем Гондурасе ее было предостаточно. В результате Сальвадорцы переселялись на территорию соседа, причем не всегда легальными способами. Между местными жителями и эмигрантами периодически возникали конфликты, но до военных действий не доходило.

В 1970 году должен был состояться Чемпионат мира по футболу. Между Сальвадором и Гондурасом прошли три отборочных матча, в которых победил Сальвадор. Беспорядки во время матчей достигли угрожающих масштабов. После второй игры множество болельщиков Гондураса и даже члены сборной были жестоко избиты сальвадорцами. В ответ Гондурас разорвал с Сальвадором дипломатические отношения и выдворил со своей территории всех сальвадорских беженцев. Сальвадор начал мобилизацию войск.

Активные военные действия продолжались четыре дня. В ходе конфликта погибли тысячи человек. Крайне негативно война отразилась на экономике обеих стран. Мирный договор был подписан только благодаря вмешательству ООН через 10 лет после начала войны.

Подложить соседу свинью

История этой войны — пример, как ссора односельчан может перерасти в военный конфликт. В 1859 году — из-за спора между двумя соседями в США Великобританией началась война за остров Сан-Хуан.

В то время северо-запад американского континента был еще изучен слабо. Из-за возникшей двусмысленности обе стороны решили, что остров Сан-Хуан находится в их зоне влияния, и поспешили его колонизировать. Британские поселенцы занялись животноводством, американские фермеры пахали землю. Они были далеки от политики, поэтому жили со своими соседями в мире.

Но всем известно, насколько надоедливыми могут быть соседи! Однажды утром американец Лиман Катлэр обнаружил на своем огороде огромную черную свинью, поедающую его картошку. Катлэр разозлился и пристрелил наглое животное. Как оказалось, свинья принадлежала британскому колонисту Чарльзу Гриффину. Чтобы не портить отношения, Катлэр предложил Гриффину 10 долларов компенсации, но тот потребовал целую сотню. Американец платить отказался, тогда Гриффин обратился в суд, а Катлэр — к американским войскам за военной защитой.

Американцы стянули на Сан-Хуан войска, англичане отправили туда три военных корабля. Солдаты и матросы обменивались взаимными оскорблениями несколько дней. Но никто не нарушил приказ: стрелять только в случае нападения противника. Для решения этого конфликта США и Великобритании пришлось привлечь третейского судью — германского кайзера Вильгельма I. Внимательно изучив вопрос, комиссия во главе с Вильгельмом передала остров США. Случилось это только в 1872 году.

Недруг человека

И еще одна история о том, как животное стало «яблоком раздора». В 1925 году на границе между Грецией Болгарией произошло серьезное вооруженное столкновение. Эти страны когда-то были союзниками, но потом между ними начался спор за владение Македонией . В результате в Первой мировой войне Греция воевала на стороне Антанты, а Болгария присоединилась к Германии Турции и Австро-Венгрии.

Поражение в войне не сделало болгар более дружелюбными по отношению к грекам. А вот греки на пограничной заставе в районе города Петрич были, напротив, весьма дружелюбными. Одному из них, например, захотелось погладить бродячую собаку. Но та побежала прочь и, вместе со своим преследователем, пересекла болгарскую границу. Болгарские пограничники открыли огонь, и грек получил смертельное ранение. Через несколько дней границу пересекли уже греческие войска. Без объявления войны они заняли несколько болгарских сел. Болгарская сторона начала стягивать войска к границе и строить оборонительные сооружения…

Только своевременное вмешательство Лиги Наций, аналога современной ООН, спасло Балканский полуостров от новой войны. Оказывается, собака на границе — не всегда верный друг и помощник солдата.

Ведро раздора

В 1325 году служил в итальянском городе Болонья бравый кавалерист. Вернее, недостаточно бравый — в один прекрасный день он решил покинуть место службы и отправиться в город Модену (надо заметить, в то время многие итальянские города были самостоятельными микрогосударствами). Для того, чтобы поить коня, болонец прихватил с собой деревянное ведро.

Через некоторое время возмущенные соотечественники дезертира обратились к моденцам. Они требовали вернуть… казенное деревянное ведро. Жители Модены никак не отреагировали на абсурдную просьбу, после чего Болонья отправила войско к зазнавшимся соседям.

Война продолжалась 22 года, потери обеих сторон составляли сотни человек. В итоге злосчастное ведро Болонье так и не вернули — она проиграла этот конфликт.

Война за гуано

Гуано — ценность от которой попахивает. Это разложившиеся естественным образом остатки помёта морских птиц и летучих мышей. Оно является важным удобрением, содержащим много фосфора и азота.

Залежи драгоценного помета встречаются на некоторых островах Тихого океана. Но крупнейшее «месторождение» гуано располагается в пустыне Атакама, то есть на тихоокеанском побережье Перу Боливии . Их северному соседу Чили также хотелось поучаствовать в добыче и экспорте полезного ресурса, и в 1879 году чилийцы напали на Боливию.

Между Перу и Боливией существовал секретный договор о взаимопомощи. Но даже помощь союзника не спасла Боливию от сокрушительного поражения. Чилийцы имели огромное морское преимущество, это позволило им быстро завладеть всем побережьем, высадить десант и нанести удары по ряду боливийских городов. В результате общие потери воюющих сторон убитыми и ранеными составили около 30 тысяч человек. Боливия потеряла выход к морю. А Чили приобрела сто тысяч квадратных километров береговой линии покрытой желанным пометом.

Ох уж эти булочки

Первая французская интервенция в Мексику получила название «Кондитерская война», и вот почему.

Любому, знакомому с французской кухней ясно, что жители этой страны относятся к кулинарии весьма серьезно. Французский кондитер Ремонтель держал в Мехико магазин, где и торговал произведениями своего искусства. Но 1838 году во время очередных волнений в его магазин был разорен, и не какими-нибудь люмпенами, а мексиканскими офицерами. Ремонтель обратился за защитой к королю Франции Луи-Филиппу.

Французское правительство оценило ущерб, нанесенный имуществу Ремонтеля, в немыслимую сумму — 600 тыс. песо. Рабочий в Мексике, по тем временам, зарабатывал один песо в день. Луи-Филипп потребовал, чтобы мексиканцы выплатили ущерб, а заодно и внешний долг Франции (который к тому времени составлял несколько миллионов долларов). После отказа французский флот блокировал все мексиканские порты, Мексика оказалась отрезана от торговых путей. Только дипломатическое вмешательство Великобритании позволило остановить эту войну. 600 тыс. песо были выплачены пострадавшей стороне, и 9 марта 1839 года французы отозвали свои силы.

Война за ухо Дженкинса

В нашем обзоре нельзя обойти вниманием еще один колониальный конфликт, который перерос в одно из крупнейших европейских противостояний XVIII века — Войну за австрийское наследство.

Испания в то время владела огромными территориями в Вест-Индии (то есть в Карибском бассейне). Но управление ими было налажено из рук вон плохо. Правда, колониальные товары поступали в Европу исправно. Британское правительство во главе с премьер-министром Робертом Уолполом считало, что проще и дешевле покупать сахар и какао у испанцев, чем пытаться вырвать у них господство в Вест-Индии и создавать там свою торговую систему.

Но однажды на заседание парламента (не без помощи оппозиции) явился капитан британского торгового судна Роберт Дженкинс. Он заявил, что испанские корабли грабят все суда, поднимающие британский флаг, отнимают у них груз и чинят обиды британским подданным. В качестве доказательства он продемонстрировал стеклянную бутыль с заспиртованным ухом, которое отрезал ему испанский офицер. Ухо это он возил с собой уже семь лет, в надежде, что врачи сумеют пришить его обратно.