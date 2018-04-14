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Глава МИД РФ: независимая экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО
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Глава МИД РФ: независимая экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 14 апреля /Синьхуа/ — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня сообщил, что независимая экспертиза вещества в инциденте Солсбери обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Эту информацию передало российское агентство ТАСС.
По словам С. Лаврова, швейцарский центр радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц 27 марта завершил исследование образцов, которые были отобраны на месте происшествия в Солсбери.
"Эта лаборатория пришла к следующим результатам: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток", — сообщил глава МИД РФ.
Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, в Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось, добавил министр.
С. Лавров отметил, что в образцах также было выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А-234 в исходном состоянии и в значительной концентрации, а также продуктов его распада.
"По оценкам специалистов, установленная высокая концентрация вещества А-234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его высокой летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии и высокой концентрации представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, по-моему, две с лишним недели", — сказал он. —0—
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