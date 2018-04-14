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В НКМЦ Орла на работу приедут выпускники Курского мединститута
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В НКМЦ Орла на работу приедут выпускники Курского мединститута 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На минувшей неделе в Курском государственном медицинском университете прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие представители Орловской области.
Представители НКМЦ имени З. И. Круглой познакомились с молодыми кадрами из Курска. Ярмарка проходила в формате выставки-презентации учреждений и очного общения работодателей и выпускников, сообщили в пресс-службе НКМЦ.
Соискатели обсудили с работодателями условия труда и на месте могли решить вопрос будущего трудоустройства. Предоставить рабочие места молодым врачам готовы более 300 лечебно-профилактических учреждений более чем из 20 регионов РФ.
О возможностях и условиях работы клинике Орла рассказывала заместитель главного врача НКМЦ по неонатологии, руководитель перинатального центра Людмила Крылова.
— По результатам ярмарки могу сказать, что нашей клиникой активно интересуются выпускники, и для нас поездка не прошла зря. Мы нашли заинтересованные молодые кадры, которые летом заканчивают ординатуру по специальностям «травматология-ортопедия» и «нейрохирургия». Также на работу в нашу клинику собирается фармацевт — выпускница медико-фармацевтического колледжа, — рассказала Людмила Крылова.
НКМЦ необходимы специалисты различных профилей: инфекционисты, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, физиотерапевты и др.
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