Как действовала цензура в России

170 лет назад по решению Николая I был создан Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Историки считают, что на период существования этого органа пришёлся пик цензурного вмешательства в российскую литературу и журналистику. Однако надзор за печатью появился в стране куда раньше, причём сначала эту роль исполняла православная церковь . Об истории и роли цензуры в России — в материале RT.

Госконтроль

Контроль государства за печатью появился в России в период петровских реформ вместе с распространением просвещения, массовым появлением книг и периодических изданий. До этого, в эпоху Московского царства, цензурные функции исполнялись православной церковью, которая следила за тем, чтобы в книгах не было еретических мыслей. Однако некоторые запрещённые в Московском государстве издания печатались в Литве , где было достаточно русских типографий, а затем тайно ввозились в страну.

«Цензура появилась ещё в Древнем Риме , где в императорский период существовали чиновники-цензоры, следившие за общественным мнением. В Средние века цензура была унаследована Европой и долгое время являлась церковным институтом, который наблюдал, не будут ли издаваться и распространяться книги еретического содержания. Именно в таком качестве цензура появилась в Московском государстве», — рассказала в интервью RT профессор, доктор исторических наук Татьяна Антонова

При Петре Великом церковь лишилась принадлежавшей ей монополии на книгоиздание. Пётр ввёл в обиход гражданский шрифт, распорядился массово издавать научные книги, учебники, при нём в России появилось первое печатное средство массовой информации — газета «Ведомости»

Изначально Пётр сам проверял содержание номеров «Ведомостей». Затем эта функция была передана Коллегии иностранных дел. Историк Семён Томсинский, изучавший архив «Ведомостей», обнаружил, что 24-й номер газеты не был выпущен в свет по политическим соображениям.

Так в Российской империи появилась светская цензура. Она следила за тем, чтобы в печать не попадали сведения, касающиеся армии и вооружений, секретные фрагменты донесений послов, информация о внешней и внутренней политике государства. Публикация некоторых материалов требовала согласия императора или его кабинет-секретаря, сообщает историк цензуры Геннадий Жирков. Продолжала работу и цензура церкви. Сенатский указ от 5 октября 1720 года запретил печатать церковные книги без согласия Духовной коллегии.

«Пётр I, которого можно считать создателем цензуры как государственного института, стремился контролировать светскую печать самостоятельно», — пояснила Антонова.

От общего к частному

4 октября 1727 года Сенат постановил, что цензуру светских публикаций будет осуществлять Академия наук . При этом никаких правил на этот счёт не существовало, а поручение проверить готовящуюся к печати книгу мог получить любой чиновник или член академии, и делал он это, руководствуясь собственными представлениями о том, что можно печатать, а что нельзя.

18 марта 1742 года цензура печати была передана исполнительному органу Сената — сенатской конторе.

Несмотря на государственный контроль, цензурная политика российского правительства при Елизавете и Екатерине II была весьма либеральной. Подтверждение тому — огромное число частных литературных журналов, выходивших в середине XVIII столетия в России.

В 1763 году Екатерина Великая устраивает большую реформу цензурной системы. Ведомство было децентрализовано. В столице этим занималась Академия наук, в Москве — университет, в регионах — училища.

«До Екатерины II в России существовали только государственные типографии. Поэтому власть не опасалась, что из печати выйдут книги, содержащие сомнительные идеи. Но как только появились частные типографии, стало ясно, что неконтролируемый выпуск печатной продукции очень опасен и требует создания системы цензуры», — отметила Антонова.

Самое громкое цензурное дело екатерининских времён связано с именем Александра Радищева

«Радищев купил собственную типографию. Затем обратился к цензору, где получил рекомендации изменить текст своей книги. Но не выполнил указаний и напечатал своё «Путешествие из Петербурга в Москву» в том виде, в каком она вышла из-под его пера. Конечно же, это вызвало скандал. Екатерина сделала вывод, что наличие частных типографий не позволяет контролировать печать, даже если существует цензура», — рассказала RT Антонова.

Радищев был сослан в Сибирь, а книгу изъяли из продажи и уничтожили.

Последовавшее ужесточение цензуры было связано также с Великой французской революцией и боязнью Екатерины, что вольнодумные идеи распространятся в России.

16 сентября 1796 года был издан императорский указ, согласно которому права на организацию частных типографий ограничивались (отныне на это требовалось личное разрешение императрицы), а печать книг или журналов без цензуры строжайше запрещалась.

Либеральный вектор

Взойдя на трон, сын Екатерины II император Павел I обнаружил, что революционные идеи широко проникли в среду русского дворянства. Даже офицеры читали революционные памфлеты, изданные во Франции. Павел I отреагировал на это созданием в 1799 году военной цензуры. А в 1800 году был наложен запрет на ввоз в Россию любых иностранных изданий.

Пришедший впоследствии к власти император Александр I был весьма либерально настроен. В числе множества его реформ государственного устройства была и реформа цензуры. Он отменил запрет на ввоз иностранных книг, а также восстановил частные типографии. Проверка всего, что уходит в печать, была передана университетам. Цензорами назначались хорошо образованные люди из числа университетской профессуры, а спорные вопросы обсуждались на совете университета. Согласно университетским уставам, ограничивалась лишь публикация «сочинений, коих содержание противно закону, правительству, благопристойности, добрым нравам и личной чести какого-либо частного человека».

9 июня 1804 года все введённые ранее правила были обобщены в первом в России Уставе о цензуре.

Цензурная политика Александра I сохранялась и при Николае I, хотя николаевский устав 1826 года считался гораздо более суровым, чем прежний. Однако в нём подтверждалось, что цензорами могут быть исключительно «избранные, возмужалые, добронравные люди, учёные, знающие языки и словесность».

В первой половине XIX века цензорский надзор осуществляли выдающиеся представители своего времени. Адмирал, учёный и писатель Александр Шишков — инициатор движения за очищение русского языка от иностранных заимствований. Граф Сергей Уваров — член литературного кружка «Арзамас» , историк античности с европейским именем. Дмитрий Бутурлин — выдающийся военный историк. Авраам Норов — археолог, историк, писатель и путешественник.

«Николай I отдавал себе отчёт о влиянии литераторов на общество. В своих действиях по отношению к ним он не был однолинеен. Об этом говорят его взаимоотношения с Пушкиным. Придя к власти, фактически сразу Николай I становится добровольным цензором произведений поэта», — пишет историк цензуры Жирков.

Императорская цензура не отличалась строгостью, и поэт смог издавать свои произведения без бюрократических проволочек.

«Мы не хотим свободы сквернословия»

14 апреля (2 апреля по старому стилю) 1848 года по решению Николая I был создан Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений, первым председателем которого стал Дмитрий Бутурлин. Появление этого надзорного органа было обусловлено бушевавшей в Европе революционной «Весной народов». Историки считают это время пиком цензурного вмешательства властей в литературу и журналистику.

Однако не менее внимательно, чем за всевозможной антигосударственной крамолой, следили цензоры и за чистотой русского языка.

«Задача, стоящая перед русским правительством, оказалась крайне сложной, надо было дать обществу свободу печати, но не допустить распространения вульгарности и дурного вкуса. Так, писатель Сергей Аксаков говорил: «Мы не хотим свободы сквернословия», — рассказала Антонова.

После смерти Николая I Бутурлинский комитет был упразднён. Начиналась эпоха либеральных реформ Александра II. Новая внутренняя политика государства требовала новых подходов к цензуре, и в 1861—1862 годах была проведена цензурная реформа, которая считается историками одной из наиболее либеральных в истории России. Предварительный досмотр периодических изданий и литературных произведений, издаваемых в столицах, отменялся. Правительственные и академические издания полностью освобождались от цензуры. За выход в печать изданий, противоречащих законам, отвечал издатель и автор. Нарушители наказывались штрафами или — в особо тяжёлых случаях — арестом на срок до 16 месяцев.

После революции 1905 года предварительная цензура отменялась на всей территории империи. Запрет на издание мог быть произведён только по решению суда. Но правительство имело возможность конфисковать тиражи, нарушающие закон. Издатели ловко обходили требования властей. После того как суд закрывал газету, её журналисты и издатель выпускали новую с другим названием. Время с 1905 до 1917 года запомнилось современникам как эпоха небывалой свободы печати.

«Русское общество в XIX и начале ХХ века было едино во мнении, что цензура является злом. Наличие цензуры воспринималось как ограничение прав и сильно озлобляло общество, способствуя распространению революционных идей», — полагает Антонова.

«Иные темы лучше оставить»

В советское время цензура появилась почти сразу после прихода к власти большевиков. Уже 9 ноября 1917 года был издан Декрет о печати, который запрещал выход любой антиправительственной прессы. В 1918 году началась национализация, в числе первых в государственную собственность поступили типографии.

21 июня 1918 года было введено Положение о военной цензуре. Согласно этому документу, проверялись абсолютно все печатные материалы.

«Когда большевики пришли к власти, народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский собрал представителей газет и сказал им: «Вы хотите свободы печати? Хорошо, но пишите только о народной власти, и тогда вы получите всю поддержку от народного правительства. Иные же темы лучше оставить». Такова была цензурная политика советской власти. Контроль за печатью был не только восстановлен, но и вернулся к самой жёсткой форме — предварительной цензуре», — подытожила Антонова.

В 1922 году был создан единый орган советской цензуры — Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств). Под различными именами Главлит просуществовал до самого развала СССР и был упразднён после августовского путча 1991 года.