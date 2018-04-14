Минстрой поддержал отказ от ипотечных кредитов без первоначального взноса

"Это мы поддерживаем полностью. Здесь мы солидарны с ЦБ , и благодаря тому, что первый взнос остаётся на высоком уровне, сегодня тенденций к ипотечному «пузырю нет», — сказал Мень.

По его словам, просроченная задолженность по ипотеке составляет 2,3%. «Это на уровне развитых стран во многом благодаря высокому первому взносу. Мы будем стоять на этой позиции вместе с ЦБ», — отметил Мень.

Он также добавил, что шаги по удерживанию первоначального взноса на высоком уровне принимают банки. «Мы даём установку совместно с ЦБ, чтобы они не уменьшали первоначальный взнос», — заключил Мень.

Как сообщили РИА Недвижимость в аналитическом центре «Дом.РФ», кредиты с низким первоначальным взносом являются высокорисковыми для рынка ипотеки, их доля в России сейчас крайне мала. «По статистике такие кредиты отличаются высоким уровнем кредитного риска. Меры Банка России по ограничению высокорискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля и предотвращению появления кризисных явлений на рынке в условиях будущего роста ипотечного кредитования», — подчеркнули в «Дом.РФ».