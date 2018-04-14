Ещё
Минстрой поддержал отказ от ипотечных кредитов без первоначального взноса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой поддержал отказ от ипотечных кредитов без первоначального взноса 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 14 апр — РИА Недвижимость. Минстрой РФ поддерживает идею ухода от ипотечных кредитов без первоначального взноса или с низким первоначальным взносом, сообщил РИА Недвижимость министр строительства Михаил Мень.
"Это мы поддерживаем полностью. Здесь мы солидарны с ЦБ, и благодаря тому, что первый взнос остаётся на высоком уровне, сегодня тенденций к ипотечному «пузырю нет», — сказал Мень.
По его словам, просроченная задолженность по ипотеке составляет 2,3%. «Это на уровне развитых стран во многом благодаря высокому первому взносу. Мы будем стоять на этой позиции вместе с ЦБ», — отметил Мень.
Он также добавил, что шаги по удерживанию первоначального взноса на высоком уровне принимают банки. «Мы даём установку совместно с ЦБ, чтобы они не уменьшали первоначальный взнос», — заключил Мень.
Как сообщили РИА Недвижимость в аналитическом центре «Дом.РФ», кредиты с низким первоначальным взносом являются высокорисковыми для рынка ипотеки, их доля в России сейчас крайне мала. «По статистике такие кредиты отличаются высоким уровнем кредитного риска. Меры Банка России по ограничению высокорискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля и предотвращению появления кризисных явлений на рынке в условиях будущего роста ипотечного кредитования», — подчеркнули в «Дом.РФ».
Семьи, которые берут такие кредиты, зачастую принимают плохо продуманные, импульсивные решения и в результате сталкиваются со сложностями при выплате кредита, добавили аналитики «Дом.РФ». Они напомнили, что широкое распространение таких кредитов в США стало одной из причин глобального финансового кризиса 2008 года.
РИА Недвижимость: последние новости
Медведев: запрет хостелов в жилых домах, вступит в силу 1 октября Медведев: программу расселения аварийного жилья завершат в ближайшие месяцы Минстрой сформировал "библиотеку" лучших общественных пространств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США448
Асад сделал заявление после удара США515
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии128
«Россию ждет розовый понедельник»74
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии626
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение