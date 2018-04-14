Канатоходцы из Дагестана впервые выступили в Астрахани на празднике Навруз

"Астраханский Навруз впервые посетили канатоходцы из Дагестана Мастер все делал без страховки", — сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, Навруз посетили более 5 тыс. человек. Для них на центральном стадионе работали 12 национальных площадок, на каждой угощали самобытными блюдами и знакомили с народными танцами и музыкой. На празднике побывал губернатор региона Александр Жилкин . Он подчеркнул, что Навруз — один из самых красивых и любимых праздников в области, здесь его ежегодно отмечают с 1994 года.

Представители же консульств зарубежных стран и национально-культурные объединения отметили, что Навруз — символ добрососедства и дружбы в регионе, в котором мирно живут представители более ста национальностей. «В Астрахани чудесно — тепло, дружественно. Именно так и должно быть на нашем мирном Каспии», — подчеркнула министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей

Навруз — один из древнейших праздников, в переводе с персидского языка означает «Новый день». Его празднуют тюркские (татары, казахи, ногайцы, узбеки, азербайджанцы, киргизы, турки и туркмены) и ираноязычные (таджики и иранцы) народы, а также дагестанцы, чеченцы и ингуши. Традиционно датой праздника считается 21 марта (начало нового года по астрономическому солнечному календарю), но в Астраханской области по общему решению национальных обществ массовые гуляния переносят на апрель, когда приходит по— настоящему весеннее тепло.