Ещё
Более ста дубненцев написали «Тотальный диктант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более ста дубненцев написали «Тотальный диктант» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В этом году в наукограде работало пять площадок, где можно было проверить свою грамотность. Акция прошла во всех библиотеках города и в университете.
Акция волонтерская, в Дубне проводить ее организаторам помогают студенты колледжа университета «Дубна» и самого вуза. «Тотальный диктант» проходит во многих странах мира, сегодня заявлено около тысячи городов. Его писали даже на МКС и на полярных станциях в Антарктиде. В Дубне зарегистрировались десятки человек. За 15 лет, в течение которых проводится «Тотальный диктант», из обычной студенческой акции он вырос во всемирную проверку грамотности. В нем уже приняли участие уже более 200 тысяч человек.
Во-первых, можно проверить свой уровень знаний, подтянуть русский язык. Мы любим родной язык, русскую культуру. А потом, это отличная возможность вспомнить прекрасные школьные годы
Анна Баскакова, участница «Тотального диктанта».
«Тотальный диктант» проходит в один день во всех
городах-участниках. Текст для всех одинаковый. В этот раз предлагалось три фрагмента романа «Дети мои» автора Гузель Яхиной. В Дубне, где акцию организуют уже в 4 раз, писали третью часть — «Вечер».
Особо сложных слов я не нашла. Но, по сравнению с прошлым годом, знаки препинания заставят наших пишущих людей задуматься, какой знак поставить. По орфографии, на мой взгляд, сложностей возникнуть не должно никаких
— Татьяна Ялышева, председатель дубненской экспертной комиссии «Тотального диктанта».
Главным «диктатором» в наукограде стал ведущий дубненского филиала телеканала «360» Павел Кастеров. Участники сначала проверили тексты самостоятельно, а потом отдали их экспертам. В прошлом году в Дубне впервые появились отличники «Тотального диктанта», сразу 15 человек. Организаторы надеются, что в этот раз их будет еще больше.
360tv.ru: последние новости
Швейцарские специалисты определили примененное в Солсбери вещество Российский проект резолюции СБ ООН осуждает акт агрессии против Сирии На панорамах Google Maps обнаружили собаку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии256
Эрдоган поддержал США535
Асад сделал заявление после удара США541
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля115
«Россию ждет розовый понедельник»86
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение