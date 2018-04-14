Более ста дубненцев написали «Тотальный диктант»

В этом году в наукограде работало пять площадок, где можно было проверить свою грамотность. Акция прошла во всех библиотеках города и в университете.

Акция волонтерская, в Дубне проводить ее организаторам помогают студенты колледжа университета «Дубна» и самого вуза. «Тотальный диктант» проходит во многих странах мира, сегодня заявлено около тысячи городов. Его писали даже на МКС и на полярных станциях в Антарктиде. В Дубне зарегистрировались десятки человек. За 15 лет, в течение которых проводится «Тотальный диктант», из обычной студенческой акции он вырос во всемирную проверку грамотности. В нем уже приняли участие уже более 200 тысяч человек.

Во-первых, можно проверить свой уровень знаний, подтянуть русский язык. Мы любим родной язык, русскую культуру. А потом, это отличная возможность вспомнить прекрасные школьные годы

«Тотальный диктант» проходит в один день во всех

городах-участниках. Текст для всех одинаковый. В этот раз предлагалось три фрагмента романа «Дети мои» автора Гузель Яхиной. В Дубне, где акцию организуют уже в 4 раз, писали третью часть — «Вечер».

Особо сложных слов я не нашла. Но, по сравнению с прошлым годом, знаки препинания заставят наших пишущих людей задуматься, какой знак поставить. По орфографии, на мой взгляд, сложностей возникнуть не должно никаких

— Татьяна Ялышева, председатель дубненской экспертной комиссии «Тотального диктанта».

Главным «диктатором» в наукограде стал ведущий дубненского филиала телеканала «360» Павел Кастеров. Участники сначала проверили тексты самостоятельно, а потом отдали их экспертам. В прошлом году в Дубне впервые появились отличники «Тотального диктанта», сразу 15 человек. Организаторы надеются, что в этот раз их будет еще больше.