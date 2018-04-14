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«Тотальный диктант» в Саратове. Наш фоторепортаж
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«Тотальный диктант» в Саратове. Наш фоторепортаж 

Новости Саратова 39 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сразу на нескольких площадках областного центра прошло ежегодное мероприятие для знатоков русского языка.
«Тотальный диктант — 2018» писали в том числе в СГЮА и в Лицее-интернате естественных наук. В ЛИЕН читала текст Юлия Литневская, заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС.
Всего в областном центре работали 10 площадок, в которых более 1 000 человек тестировала свои знания.
Диктант написали сотрудники правоохранительных органов, блогеры, депутаты, преподаватели, студенты, школьники и просто неравнодушные к культуре речи саратовцы.
Фото: Михаил Егоров
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