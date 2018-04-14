«Тотальный диктант» в Саратове. Наш фоторепортаж

Сразу на нескольких площадках областного центра прошло ежегодное мероприятие для знатоков русского языка.

«Тотальный диктант — 2018» писали в том числе в СГЮА и в Лицее-интернате естественных наук. В ЛИЕН читала текст Юлия Литневская , заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС

Всего в областном центре работали 10 площадок, в которых более 1 000 человек тестировала свои знания.