«Тотальный диктант» в Саратове. Наш фоторепортаж 

Сразу на нескольких площадках областного центра прошло ежегодное мероприятие для знатоков русского языка.
«Тотальный диктант — 2018» писали в том числе в СГЮА и в Лицее-интернате естественных наук. В ЛИЕН читала текст Юлия Литневская, заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС.
Всего в областном центре работали 10 площадок, в которых более 1 000 человек тестировала свои знания.
Диктант написали сотрудники правоохранительных органов, блогеры, депутаты, преподаватели, студенты, школьники и просто неравнодушные к культуре речи саратовцы.
Фото: Михаил Егоров