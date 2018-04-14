Почти 220 тысяч кубометров мусора собрали на субботнике в Москве за полдня

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Почти 220 тысяч кубометров мусора собрали в столице на общегородском субботнике за половину дня.

— Собрано с городских территорий 219 тысяч кубических метров мусора, — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ответственная часть субботника — высадка молодых деревьев. Яму надо сперва залить водой, аккуратно установить ствол и правильно закопать корни. Сегодня в парке Сосенки в #ЮАО одно из деревьев лично посадил заммэра Пётр Бирюков . #ЯНАСУББОТНИК #новостикгх pic.twitter.com/SRH2zAdFAX

— Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 14 апреля 2018 г.

В пресс-службе отметили, что всего в субботнике принимают участие 1,5 миллиона человек и 10 тысяч единиц техники, отмечает РИА Новости

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