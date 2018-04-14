Почти 220 тысяч кубометров мусора собрали на субботнике в Москве за полдня 

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Почти 220 тысяч кубометров мусора собрали в столице на общегородском субботнике за половину дня.
— Собрано с городских территорий 219 тысяч кубических метров мусора, — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Ответственная часть субботника — высадка молодых деревьев. Яму надо сперва залить водой, аккуратно установить ствол и правильно закопать корни. Сегодня в парке Сосенки в #ЮАО одно из деревьев лично посадил заммэра Пётр Бирюков. #ЯНАСУББОТНИК #новостикгх pic.twitter.com/SRH2zAdFAX
— Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 14 апреля 2018 г.
В пресс-службе отметили, что всего в субботнике принимают участие 1,5 миллиона человек и 10 тысяч единиц техники, отмечает РИА Новости.
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