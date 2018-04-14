Какие санкции ввели страны Запада против СССР после ввода войск в Афганистан

Ведущие капиталистические страны редко упускали случай применить к СССР санкции в области экономики, политики и культуры — был бы повод. Так, в ответ на ввод советских войск в Афганистан США и Европа сделали все, чтобы нанести урон советскому государству и изолировать его от мирового сообщества.

Мировая реакция на события в Афганистане

12 декабря 1979 года силами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане была осуществлена операция «Шторм-333»: место не оправдавшего надежд Амина пост руководителя государства занял Бабрак Кармаль . Советские войска вошли в Афганистан. Первым отреагировал президент США Джеймс Картер . 29 декабря он направил Л. И. Брежневу послание, в котором осудил военное вмешательство СССР во внутренние дела Афганистана и пригрозил негативными последствиями.

Л. И. Брежнев пояснил, что имеет место лишь содействие в отражении внешней агрессии, а ОКСВ уйдет из страны, как только исчезнут причины, «вызвавшие просьбу Афганистана к Советскому Союзу».

Не прошло и месяца, как действия СССР в Кабуле были осуждены Совбезом ООН , а 14 января 1980 года на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция с требованием вывести войска из Афганистана. Резолюцию поддержали 104 страны, против голосовали 18 и столько же воздержались. [С-BLOCK]

Наиболее рьяными противниками СССР в афганском вопросе были американцы, сами потерпевшие поражение в Иране . Картер назвал вторжение советской армии в Афганистан «самой большой угрозой миру после окончания Второй мировой войны».

В знак протеста ввода советских войск в Афганистан дипломатическими представителями 15 стран бойкотировался парад на Первомае 1980 года в Москве

Санкции США Не дожидаясь резолюции ООН , 4 января 1980 года Дж. Картер выступил с речью, которая транслировалась по телевидению. Он обозначил следующие меры в ответ на советское вторжение в Афганистан:

1. отложить рассмотрение Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2); 2. отложить экономический и культурный обмен; 3. ограничить торговлю с Советским Союзом, сократить или перекрыть поставку в СССР наиболее важных для него товаров; 4. сократить привилегии СССР в рыболовстве в водах США; 5. отказать в продаже Советскому Союзу 17 млн тонн зерна; 6. ограничить для СССР кредитование в США и странах-союзниках.

Также под запрет попали лицензии на продажу в СССР высоких технологий.

Американские санкции против СССР полностью поддержала только Великобритания . Государства Западной Европы придерживались своей политики и были согласны только на эмбарго зерна. [С-BLOCK]

Часть ограничений нанесла экономике Советского Союза существенный урон. Так, примерно на 75 тыс. тонн снизился годовой улов в рыбной промышленности. Существенным ударом стал запрет на передачу высоких технологий, из которых черпались идеи для оборонного производства. Значительно упал объем импорта-экспорта с США, который в 1979 году достигал 540 млн долларов.

В знак протеста против событий в Афганистане Национальная академия наук США объявила о прекращении контактов с Академией наук СССР. Правда, протест академиков длился всего полгода, но прохладные отношения между учеными двух стран установились надолго.

Как американский президент сам себя наказал

А вот с эмбарго зерна у Картера случилось фиаско. Те 17 млн тонн пшеницы, которые США отказались продавать СССР, были дополнением к основным поставкам. Джимми Картер пообещал Министерству сельского хозяйства США, которое возлагало большие надежды на средства от продажи зерна, что предназначенная для поставки в СССР пшеница будет у выкуплена у американских фермеровгосударством. Излишки зерна будут отправлены в бедные страны или пойдут на биотопливо.

Австралии, Испании и Однако публикации американских исследователей свидетельствуют, что зерновое эмбарго не достигло своей цели. Советский Союз приобрел зерно в Аргентине Канаде , которые занимали не столь жесткую позицию, как США. Так, Канада отменила собственное ранее введенное эмбарго, Австралия поставила зерна как за предыдущие четыре года. [С-BLOCK]

В свою очередь, в марте 1980 года в Комитете Сената по делам банков ведущие американские бизнесмены отметили, что «подобными действиями надели на своих фермеров и экспортеров зерна нечто вроде смирительной рубашки». Ими было признано, что ограничительные меры наносят ущерб, в первую очередь, интересам США.

В итоге, выполняя обещание Дж. Картера, американское правительство израсходовало более 2 млрд долларов, чтобы выкупить у фермеров отложенное для СССР зерно. Эмбарго на поставку зерна продержалось чуть более года, и стало первым, что отменил следующий президент США Рональд Рейган

Бойкот московской Олимпиады

«Советский Союз должен осознать, что продолжение агрессивных действий поставит под вопрос участие спортсменов, которые хотели бы приехать на Олимпийские игры», — сказал Дж. Картер в своей знаменитой речи 4 января. Бойкот Олимпийских игр в Москве был утвержден Национальным олимпийским комитетом США, который призвал поддержать своих союзников по холодной войне. К бойкоту присоединилось более 60 стран (по другим данным, — 45) из числа приглашенных: ФРГ Япония , Канада, Норвегия , Аргентина, Китай и др.

Спортсмены ряда стран, не желавших жертвовать ради политики спортивной карьерой, выступали под флагами национальных или Международного олимпийского комитета. [С-BLOCK] В пику московским Играм в Филадельфии (США) 16-17 июля 1980 г. были организованы альтернативные Олимпийские игры бойкота (Olympic Boycott Games). Спортсмены, отказавшиеся ехать в Советский Союз, могли испытать свои силы на этой арене. В филадельфийской Олимпиаде приняли участие атлеты из 29 бойкотирующих государств. Аналогичным образом Советский Союз и страны соцлагеря бойкотировали Олимпийские игры летом 1984 г. в Лос-Анджелесе (США).

В целом санкции против СССР, предпринятые в ответ на ввод советских войск в Афганистан, хоть и причинили определенный урон экономике и авторитету Союза, но не достигли своих целей, а лишь продемонстрировали, что ограничение в сотрудничестве двух стран — всегда обоюдоострое оружие.