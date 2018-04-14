Сколько лет жили русские

Принято считать, что в современном мире средняя продолжительность жизни в два раза выше, чем в прежние века, однако число долгожителей, то есть людей, чей возраст перешагнул 90-летний рубеж, раньше было больше.

Такая странная закономерность возникла из-за учета в вычислениях необычайно высокой детской смертности, которая в то время считалась нормальным явлением и была частью естественного отбора.

В многодетных крестьянских семьях, где рождалось по 10-15 детей, до юношеского возраста доживали лишь самые выносливые, здоровье которых позволяло жить потом до глубокой старости. Статистика же в сухих цифрах выдавала результат: один человек умер в 1 годик, второй — в 80 лет, а в среднем длительность жизни равнялась 40 лет.

Долгожители Руси

Согласно историческим свидетельствам долгожительство на Руси было обычным фактом. Иностранные деятели после близкого знакомства с реалиями российской жизни рапортовали своим правительствам о том, что русские в большинстве своем доживали до 80— летнего возраста, а иные и до 120 лет, при этом сохраняли свежесть ума и бодрость духа.

Капитан Маржерет, командовавший контрактными войсками при Борисе Годунове , так же как немецкий учёный Адам Олеарий в своих заметках отмечали, что простолюдины в московском княжестве не прибегали к помощи лекарств, а лечились исключительно народными средствами. Причём первенство в подобной терапии занимала чарка водки с толчёным чесноком, после употребления которой, следовало незамедлительно отправиться в баню и потеть в течение трех часов.

О долгой продолжительности жизни на Руси знаменуют могильные плиты в Александро-Невской лавре, на которых высечены имена монаха Патермуфия, прожившего 126 лет, инока Авраама, умершего на 115 году жизни, и екатерининского героя Щегловского, скончавшегося в 107 лет.

О встрече с 120-летним казаком упоминал в своих записях Пушкин , а о «солдате трёх императоров» 107-летнем Василии Кочеткове , который 60 лет отдал службе в армии, публиковалась статья сразу в трех авторитетных изданиях конца XIX века.

На празднование столетнего юбилея Бородинской битвы император Николай II пригласил шесть долгожителей от 108 до 122 лет, которые были свидетелями и активными участниками событий Отечественной войны 1812 года.

На уникальном фотоснимке, сделанном царским фотографом, были запечатлены Аким Винтанюк (122 года), Пётр Лаптев (118 лет), Степан Жук (110 лет), Гордей Громов (112 лет), Максим Пятаченков (120 лет) и бабушка 107 лет, которые соблюдая субординацию, хотели стоя приветствовать царя, но он, уважая их возраст, позволил им сидеть в его присутствии.

Феномен долголетия на Руси

Рассматривая причины долголетия на Руси, учёные сходятся во мнении, что на него влиял не один, а целый комплекс взаимосвязанных факторов. Большую роль в этом вопросе играла генетическая предрасположенность индивида и экологическая обстановка, в которой находился человек. Свою лепту в копилку долголетия вносили этнографические и семейные традиции, доминировавшие в патриархальном обществе с устоявшимися ценностными ориентирами.

Современный человек для поддержания физической формы отправляется в спортзал, в то время как предки вели здоровый образ, находясь в постоянном взаимодействии с природой. Кстати, такие характеристики психологического состояния личности, как стрессоустойчивость, оптимизм, добродушие, отзывчивость также способствовали долгой и продуктивной жизни.

Сосредоточенно занимаясь лишь насущными проблемами, пращуры за отсутствием СМИ и интернета были изолированы от глобальных проблем, а значит, не перетруждали себя деятельностью, «съедающей» немало нервов.

Проживание на одном месте

Одним из факторов долголетия на Руси являлось отсутствие массовой миграции с её резкой сменой привычного уклада. Не растрачивая энергии на адаптацию к воздуху, воде, фауне и флоре человек подсознательно знал, как вести себя с окружающим миром, и как обеспечить относительно высокую безопасность жизни.

Постоянно проживая на одном месте, люди привыкали к особенностям и ритмам природы, а потому эффективно использовали свои силы и не уставали, занимаясь действительно тяжёлым ежедневным трудом. Без помощи техники крестьяне обрабатывали огромные наделы земли и следили за скотиной до самого преклонного возраста, потому что четко соблюдали дневной и сезонный режим.

Отсутствие расслабляющих масс-медиа способствовало постоянной занятости людей, которые в кропотливых трудах забывали об усталости и болезнях. Помогая семье, старики ощущали свою необходимость и чувствовали значимость от вовлечения в цепь поколений и событий.

Кухня

Положительно сказывалось на продолжительности жизни однообразное питание, которое, тем не менее, восполняло энергетические затраты организма. Незамысловатый рацион предков включал в себя традиционные щи да каши, которые готовились в русской печи.

Не вступая в прямой контакт с открытым огнём, пища варилась, тушилась, пеклась и жарилась с сохранением всех полезных свойств. Находясь весь день в подогретой печи, блюда оставались тёплыми и не требовали дополнительной термической обработки. Отсутствие холодильников способствовало готовке в умеренных порциях, которые съедались за один присест, поэтому крестьяне каждый день употребляли свежую пищу.

В те времена никто не подсчитывал количество калорий, содержащихся в продуктах, сама природа регулировала этот момент, ведь в рацион людей попадали те продукты, которые росли именно в их местности и которыми из года в год питались многие поколения одной семьи. Не понаслышке зная, с каким трудом добывается пропитание, предки с пиететом относились к еде, в особенности к хлебу, который считался всему головой.

Секреты долголетия староверов

Староверы, то есть приверженцы старой русской православной церкви , не признающие реформы Никона, во все времена отличались удивительным долголетием, которое они сами объясняют особенностями своего уклада жизни.

Самоустранившись из социальной и политической жизни страны, староверы, обособлено проживающие общинами, заинтересованы лишь в создании семейной идиллии, достигаемой молитвой, уважением и трудолюбием.

Придерживаясь принципа чистоты помыслов и действий, староверы содержат в безукоризненной аккуратности тело, одежду, дом и животных.

Стараясь думать только о хорошем, они радуются каждому дню и любым капризам природы. Четко следуя нравственным законам, не знают измен, предательств, зависти, но понимают толк в безоговорочной поддержке и взаимовыручке.

Леча болезни постами и сном, закаливанием и целебными травами, староверы не прибегают к помощи современной медицины, а в качестве реабилитации рассматривают постоянный посильный физический труд.