Бакаллаг: лагеря смерти для пленных гитлеровцев в СССР

За годы Великой Отечественной войны советские войска взяли в плен почти 3,5 миллиона солдат и офицеров войск вермахта и их союзников. Первый масштабный захват в плен значительного числа военнослужащих произошел после Сталинградской битвы. В ходе этой военной операции были разоружены порядка 90 тысяч человек во главе с генералом-фельдмаршалом Паулюсом. В период с 1946-го по 1956 год пленные были освобождены и репатриированы на родину. Однако около 15% от их общего числа остались лежать в советской земле, на кладбищах исправительно-трудовых лагерей и спецпоселений. По некоторым данным, домой вернулись не более 20% тех, кто сдался в плен под Сталинградом. Одним из крупных лагерей, где содержались пленные солдаты СС и Вермахта, был Бакаллаг в Челябинске

История создания

Быстрое развитие довоенной индустрии на Урале столкнулось с нехваткой рабочих рук. Особенно остро эта проблема встала с началом Великой Отечественной войны. На Урал эвакуировались заводы европейской части СССР, необходимо было увеличивать производство патронов, снарядов и военной техники. При этом большинство трудоспособного населения ушло на фронт.

Советское руководство решало этот вопрос силовым методом. В ход пошло использование подневольного труда заключенных. Дополнительным источником рабочей силы стали трудовые повинности — фактически принудительная мобилизация гражданского населения на шахты и заводы. [С-BLOCK]

После вторжения германских войск на территорию СССР руководство страны расценило советских немцев как потенциальных предателей и скрытую угрозу безопасности страны. В августе 1941 года был издан указ о переселении немцев Поволжья. Жители бывшей автономной республики, а также немцы из других областей запада СССР были осенью того же года депортированы на Урал и в Северный Казахстан.

Челябинская область приняла большое количество немецких переселенцев. По задумкам партийных властей дополнительные рабочие руки были привлечены на крупные предприятия области. Созданный в ноябре 1941 года исправительно-трудовой лагерь был назван Бакаллаг — по одноименному поселку. Заключенных этого учреждения направили на строительство Бакальского (впоследствии Челябинского) металлургического завода.

Трудовые резервы

Металлургический завод строился на Бакальском железорудном месторождении железных руд. Залежи были разведаны еще в 18 веке, но лишь в советские годы началась их промышленная разработка. Основную долю среди работников составляли советские немцы-спецпереселенцы. В феврале 1942 года власти официально утвердили порядок их привлечения к принудительному труду силами НКО и НКВД. Эта система получила в СССР полуофициальное название «трудармия».

К началу года количество спецпоселенцев Челябинской области достигало 281 000 человек, или более 10% от общего числа по стране. [С-BLOCK]

В 1942 году в Бакаллаг прибыли первые военнопленные. Кроме немцев среди них были румыны, финны, австрийцы, словаки, чехи. К 1944 году почти 60% контингента лагеря, содержащего 20 696 человек, составляли немцы-трудармейцы, а общее количество немцев, включая военнопленных, составило 87%.

К апрелю 1943 года строительство было завершено, предприятие переименовано в Челябинский металлургический завод . «Придворный» лагерь комбината, получил название Челяблаг (ИТЛ Челябметаллургстроя), однако заключенные и сотрудники продолжали неофициально использовать старое имя — Бакаллаг. Контингент лагеря продолжил работать в цехах завода.

Как велась работа?

Система Бакаллага включала четыре лагерных участка, где работали только заключенные, а также 16 строительных отрядов из спецпереселенцев-трудармейцев. Стройотряды делились на колонны по 1023 человека, а те, в свою очередь, на небольшие бригады различного профиля и специальностей, включающие до 25 человек.

Помимо цехов Челябинского металлургического завода заключенные и трудармейцы работали на других предприятиях Челябинской области — копейкинская и коркинская шахты, участки по заголовке леса, агломерационная фабрика, рудничные участки. Каждая точка охранялась не менее строго, чем основная территория лагеря — с наблюдательными вышками, собаками и колючей проволокой. [С-BLOCK]

На предприятии насаждалась жесткая дисциплина, по букве и духу соответствовавшая порядкам ГУЛАГа. Рабочий день в Бакаллаге продолжался от 10 до 11 часов. Ежедневная пайка напрямую зависела от выполнения сотрудником плана выработки — тот, кто не справился с заданием, получал сущие крохи. Ослабев от голода, человек не мог выполнить норму и назавтра — порочный круг приводил к дистрофии и смерти.

Спецпереселенцам полагалась зарплата, которая также зависела от процента выполнения плана и поведения сотрудника. Из этих денег вычиталась сумма за коммунальные и бытовые расходы, питание и обязательные государственные займы в Фонд обороны. Бакаллаг охраняли семь дивизионов, в каждом — 2-5 взводов ВОХР.

Дорога в один конец

Только за период строительства металлургического комбината умерли от болезней, голода, несчастных случаев и переохлаждения или были казнены более 8,5 тысячи человек — каждый пятый из тех, кто попал в Бакаллаг. Более четверти погибших были заключенными-пленными, остальные — советскими гражданами — трудармейцами. Умершие находили последний приют без табличек и памятников. Их опускали в общие рвы на кладбище недалеко от пос. Першино. В 1943 году часть территории, где хоронили заключенных, была превращена в шлакохранилище и залита расплавленными при добыче металла шлаками. До сих пор неизвестно точное количество похороненных: по оценкам ученых, их число — от 20 000 до 30 000 человек. Через 30 лет после окончания войны на территории кладбища было развернуто заводское подсобное хозяйство. [С-BLOCK]

Северо-Восточное кладбище Челябинска в наши дни находится рядом с жилыми кварталами. Жильцы вспоминали, что во время новоселья буквально во дворе находились открытые могилы.

Учительница челябинской школы № 59, краевед Марина Салмина скрупулезно исследовала историю Северо-Восточного кладбища. «В войну здесь были похоронены трудармейцы, венгерские, румынские и немецкие пленные. Они строили дома, трамвайные пути, дороги, заводы. Военнопленных водили на работы в форме вермахта — у них просто не было других вещей. Они не зондер-команды, не каратели — а просто такие же жертвы войны», — отметила она.

Послевоенная судьба Бакаллага

Челябинский ученый-историк Владимир Баканов после войны работал начальником отдела учета военнопленных. Он рассказывал, что лагерные отделения дислоцировались в землянках, шлакоблочных строениях и даже бывшей конюшне.

Среди пленных были чехи, румыны, словаки, австрийцы, закарпатские украинцы, чехи, итальянцы. Почти все — малограмотные деревенские парни. Немцев содержали отдельно. Нескольких настоящих эсэсовцев потом этапировали на суды, и они не вернулись. Все остальные были в 50-е годы отправлены под конвоем домой. [С-BLOCK]

Охранники вспоминали, что немцы не нарушали порядка, беспрекословно выполняли команды. Если охранник отлучался по личным делам и опаздывал, они сами строились в колонны и шли к лагерю, где останавливались и дожидались конвоира-растяпу. Нередко немцы делились с охранником своим нехитрым обедом.

После войны почти половину отряда составляли молодые женщины, интернированные из Германии . Кладовщица лагеря военнопленных Галина Старикова вспоминает немок как старательных мастериц, отзывчивых и добрых.

Конец Бакаллага

К маю 1947 года советское руководство приняло решение о ликвидации Бакаллага. Производство переходило на мирные рельсы. Выжившие пленные немцы были поэтапно репатриированы на родину, а трудармейцы до 1956 года оставались в режиме спецпоселенцев и отмечались в комендатуре.

На Северо-Восточном кладбище Челябинска в 90-е годы воздвигнута небольшая часовня. Местные жители вспоминают, что однажды туда приходила неизвестная женщина, дочка военнопленного, который на спецпоселении сошелся с советской женщиной. Она пыталась найти отцовскую могилу, но не сумела.