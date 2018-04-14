В Калининграде начали ремонтировать дороги и тротуары 

В этом году в Калининграде отремонтируют 21 улицу по проекту «Безопасные и качественные дороги». Все аукционы уже отыграны, подрядчики определены. Первым делом работы начались на Ленинском проспекте. На центральной улице обновят 2,78 километра асфальтового полотна. Подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой» уже снимает верхний слой старого покрытия. Перекрывать дорогу полностью не стали, но на данном участке ограничена скорость движения и сужена проезжая часть.
По другой приоритетной программе отремонтируют два участка тротуара на Ленинского — дорожку в районе домов №10-14 и от дома №2 до дома №8.
«Все объекты, ремонт которых проводится по проекту «Безопасные и качественные дороги», должны быть завершены в сентябре, — прокомментировал директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов. — Есть приоритетные улицы, так называемые протокольные маршруты Чемпионата мира по футболу, ремонт на этих объектах планируем провести до начала Чемпионата мира».
В предстоящей неделе отобранные по конкурсу подрядчики начнут ремонт на улицах Дмитрия Донского, Портовой, Фрунзе, 1-я Большая окружная. Кроме того, снимают асфальт на улице Октябрьской, уточнили в мэрии.