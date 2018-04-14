Саша Зверева станет наставницей беременных девушек

Экс-участница группы «Демо» Саша Зверева приняла участие в реалити-шоу «Беременные» на канале «Домашний».

"Дрожу и причмокиваю языком. Понятия не имею, что там в итоге получится. Но реальная жизнь-есть реальная жизнь", — написала артистка. Она стала одной из наставниц главных героинь — беременных девушек, которые будут рассказывать и показывать процесс вынашивания детей и подготовки к родам.

Звездные гости — многодетные мамы, которые уже прошли через несколько беременностей, и могут поделиться с другими своим опытом и полезными советами. «Я помню, когда мы начинали снимать-я абсолютно не знала, что рассказывать о своей жизни… В голове и в душе была каша. Были мысли отказаться… Потом я махнула рукой: а пусть будет, как будет», — рассказала Зверева.

Девушка призналась, что во время съемок в ее жизни происходили разные события, не всегда приятные. Однако, Зверева знала, что пообещала участвовать в проекте и старалась не показывать эмоции в кадре. «Когда буду смотреть вместе с вами, и знать, что осталось за картинкой с улыбкой Саши — я, наверное, разревусь», — призналась певица.