Ещё
Саша Зверева станет наставницей беременных девушек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саша Зверева станет наставницей беременных девушек 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-участница группы «Демо» Саша Зверева приняла участие в реалити-шоу «Беременные» на канале «Домашний».
"Дрожу и причмокиваю языком. Понятия не имею, что там в итоге получится. Но реальная жизнь-есть реальная жизнь", — написала артистка. Она стала одной из наставниц главных героинь — беременных девушек, которые будут рассказывать и показывать процесс вынашивания детей и подготовки к родам.
Звездные гости — многодетные мамы, которые уже прошли через несколько беременностей, и могут поделиться с другими своим опытом и полезными советами. «Я помню, когда мы начинали снимать-я абсолютно не знала, что рассказывать о своей жизни… В голове и в душе была каша. Были мысли отказаться… Потом я махнула рукой: а пусть будет, как будет», — рассказала Зверева.
Девушка призналась, что во время съемок в ее жизни происходили разные события, не всегда приятные. Однако, Зверева знала, что пообещала участвовать в проекте и старалась не показывать эмоции в кадре. «Когда буду смотреть вместе с вами, и знать, что осталось за картинкой с улыбкой Саши — я, наверное, разревусь», — призналась певица.
Russianshowbiz.info: последние новости
Анна Седокова подогрела слухи о беременности Анфиса Чехова похудела на 20 килограмм Анфиса Чехова стала блондинкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»52
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии394
Асад сделал заявление после удара США462
Москва назвала истинную цель удара по Сирии344
Турцию заподозрили в двойной игре101
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение