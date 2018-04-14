Путин высоко оценил профессионализм команды Собянина

«В целом ваша команда работает профессионально. Самая низкая в стране безработица. Рост ВРП выше, чем в среднем по стране. Инвестиции в основной капитал выше, чем по стране. Много проектов, которые на марше, что называется», — отметил глава государства.

Собянин заверил Путина, что Москва постепенно выходит из кризиса, приобретает устойчивую динамику развития.

«Прошедший год показал, что у нас положительная динамика по всем показателям без исключения. Это и инвестиции, и товарооборот, и рост заработной платы, и рост промышленного производства. Вкладываем серьезные деньги в развитие инфраструктуры. Одна из самых главных проблем — связанность города, транспортные коммуникации», — рассказал мэр.

Путин поддержал идею Собянина создать единый научно-производственный кластер Москвы. Президент отметил, что проект интересный, нужно только все как следует продумать, чтобы реализация плана помогала всем участникам процесса.

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