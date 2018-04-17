В Ингушетии запустили вторую очередь завода по производству алюминиевых профилей «РИАК»

МАГАС , 17 апреля. / ТАСС /. Вторую очередь завода по производству алюминиевых профилей «РИАК» открыли в селе Али-Юрт в Ингушетии . Стоимость проекта составила 436,7 млн рублей. Предприятие построили в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.

Завод «РИАК» основан в 2011 году и расположен в Назрани . Он специализируется на производстве профилей из алюминиевых сплавов.

"Реальный сектор экономики для республики очень важен. Мы исторически отставали по социальным проектам, сегодня благодаря федеральному центру мы строим такие предприятия как завод «РИАК», и сегодня открыли вторую очередь, чем больше мы будем вводить такие объекты, как этот завод, тем больше будет рабочих мест и прибыли в региональный бюджет. Этот объект построен при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа", — сказал на церемонии открытия руководитель региона Юнус-Бек Евкуров

Вторая очередь завода позволит удвоить объем производства — с 3,3 до 6,6 тыс. тонн в год. До 220 рабочих мест создадут при выходе на проектную мощность. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетных фондов составят 12,2 млн рублей.

"Вокруг нас складывается непростая ситуация, мы должны быть сильными во всем и с точки зрения обороноспособности, и с точки зрения производства промышленного потенциала, и с точки зрения духовно-нравственных ценностей. Я уверен, что сегодняшним открытием мы вносим вклад именно в такую мощную независимую Россию , которая уважает своих соседей, но защищает своих граждан и никому не позволяет переписывать за нас нашу историю", — сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов