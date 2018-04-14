Субботник со Здуновым прошёл успешно

Председатель правительства РД Артём Здунов посетил в качестве участника экологического марафона общественные территории Махачкалы

Вместе с Артёмом Здуновым сотрудники Многофункционального центра и Министерства молодёжи навели порядок на близлежащей территории.

Позже участники марафона направились на территорию махачкалинского пляжа «Березка», где волонтеры занялись чисткой берега от мусора.