Субботник со Здуновым прошёл успешно 

Председатель правительства РД Артём Здунов посетил в качестве участника экологического марафона общественные территории Махачкалы.
Вместе с Артёмом Здуновым сотрудники Многофункционального центра и Министерства молодёжи навели порядок на близлежащей территории.
Позже участники марафона направились на территорию махачкалинского пляжа «Березка», где волонтеры занялись чисткой берега от мусора.
Председатель правительства отметил, что такие мероприятия должны осуществляться регулярно и поблагодарил волонтёров за активность и готовность работать в пользу республики. Напомним, экологический марафон проводится по инициативе министерства по делам молодежи Дагестана и в дальнейшем принять участие в качестве волонтера может любой желающий.