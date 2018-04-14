Сотни тысяч москвичей вышли на общегородской субботник

МОСКВА , 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Сотни тысяч москвичей принимают участие в общегородском субботнике. Они вышли на уборку дворов, парков и скверов семьями, передает корреспондент ТАСС.

Вместе с москвичами прибыл для уборки в парк «Сосенки» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков . Он поприветствовал горожан и поблагодарил их за участие в мероприятии. «Мы видим настроение москвичей, улыбки на лицах, желание сделать свой город красивым и удобным. По нашим оценкам, на данный момент около полутора миллионов москвичей работают во дворах, парках, скверах, на предприятиях», — сказал он.

По его словам, сотрудники районных управ, префектур и коммунальных служб города обеспечили москвичей достаточным количеством инвентаря и посадочных материалов. В работах задействовали около 10 тыс. единиц уборочной техники, которая вывозит из парков и скверов собранный мусор, листву, сухостойные ветки.

"Создано праздничное настроение, играет музыка, работают полевые кухни, организована раздача горячего чая. И погода нам позволяет заниматься этим. Всем москвичам от имени мэра Москвы Сергея Собянина огромные слова благодарности", — заключил Бирюков.

Первый субботник в «Зарядье»

Для открытого в сентябре 2017 года парка «Зарядье» общегородской субботник стал первым. Жители столицы пришли сюда ранним утром, пока парк не заполонили посетители и туристы. При входе всем желающим выдали инвентарь — фартуки, перчатки, мешки для мусора и газонные грабли для уборки листвы. На сцене амфитеатра исполняли джаз.

По словам начальника природоохранных и садово-парковых работ парка Александры Воскресенской, ландшафтно-парковое наполнение «Зарядья» — еще хрупкое, не все высаженные минувшей осенью растения и кустарники успели прижиться. Убирать их нужно с особой осторожностью.

"Для нас первый городской субботник — радостное и одновременно волнительное событие. Парк еще не пережил полный цикл, и одновременно с уборкой листвы мы проводим аэрацию (прочесывание) почвы, чтобы в первой половине лета «Зарядье» «расцвело», — отметила собеседница агентства. Аэрацию почвы важно провести именно сейчас, в начале апреля, перед началом вегетации растений. Это насытит корневую систему кислородом и необходимыми питательными веществами, объяснила она.

Помимо горожан на субботник в «Зарядье» вышли сотрудники парка, АО «Мосинжпроект», которые принимали участие в его строительстве, ГБУ «Автомобильные дороги», волонтеры городской организации «Мосволонтер»

Поделки из мусора

Семья Лыковых пришла на субботник в «Зарядье» впервые в полном составе. Пока глава семейства помогает вынести с территории парка мешки с убранной листвой, пятилетний Захар и восьмилетний Артем принимают участие в мастер-классе по изготовлению фигурок из мусора — так называемом «треш-арте». В качестве материала для изготовления поделок они выбрали ветки, листву и пластиковые бутылки.

"Мы призываем горожан бережно относиться к природе и по возможности повторно использовать сырье. Природный мусор может стать хорошим материалом для изготовления садово-паркового декора, поделки можно забрать домой или украсить ими газон на даче", — добавила Воскресенская.

Спустя полчаса Лыковы сделали фигуры на тему смены времени года. Статуэтками из повторно использованного сырья планируют украсить цветочную клумбу во дворе дома.

Многие также вызвались почистит «Парящий мост», однако получили отказ, так как это «слишком опасно». «Из-за особенностей конструкции моста, который не имеет ни единой опоры, необходимы специальные приспособления и экипировка. Чтобы не рисковать здоровьем и безопасностью горожан, мост помоют специалисты», — подчеркнула Воскресенская.

Субботник в «Музеоне»

В столичном парке «Музеон» внимание горожан привлекли скульптуры — всего на территории парка расположили около 700 мраморных, бронзовых и деревянных фигур. Скульптуры после зимы нуждаются в очистке. Желающим выдали защитную экипировку, губки, ведра с водой и специальные моющие средства. За уборкой наблюдают хранители музейных экспонатов.

"Самыми популярными у нас традиционно являются скульптуры на Аллее вождей. Вот и сегодня на субботнике знаменитые фигуры Ленина и Сталина натерли до блеска", — сказала начальник музейно-выставочного подразделения парков Горького и «Музеон» Ксения Владимирова . Только на одной Аллее вождей находится около десяти скульптур лидера большевиков.

Москвичу Никите всего два года, но, по словам его мамы Веры Толченниковой, он уже «социально-активный гражданин и посетил не одно городское мероприятие». Для уборки он выбрал работу отечественного скульптура Зиновия Виленского «На берегу». «Мы всей семьей, вместе с бабушками и дедушками посещаем городские акции, фестивали, и субботник не стал исключением. К тому же сегодня хорошая погода, светит солнце, призываем всех горожан оставить домашние заботы и присоединиться к нам», — отметила Толченникова.

По словам Бирюкова, в 2017 году в городских субботниках приняли участие около 2,5 млн жителей и гостей столицы (примерно 20%). Они убрали мусор в парках и скверах, привели в порядок цветники и газоны, отремонтировали и покрасили малые архитектурные формы и дорожные ограждения. В этом году вице-мэр ожидает не меньшее количество участников. Еще один городской субботник пройдет в столице 21 апреля.