Эксклюзив: Установление дипотношений с Китаем является правильным решением Панамы — президент Хуан Карлос Варела

Лима , 14 апреля / Синьхуа / — Панама полностью довольна всесторонним развитием панамско-китайских связей после установления дипотношений в июне 2017 года. Об этом в пятницу в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявил президент Панамы Хуан Карлос Варела.

Х. К. Варела находится в Лиме для участия в восьмом Саммите Америк. По его словам, за десять месяцев после взаимного дипломатического признания Панама и Китай подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, которые успешно претворяются в жизнь.

"Я очень доволен успехами, достигнутыми после установления дипотношений между двумя странами. Факты показывают, что установление дипотношений с Китаем является правильным решением", — заявил президент.

По его словам, после взаимного дипломатического признания визиты представителей двух стран на высоком уровне не прекращаются, что в свою очередь углубляет взаимопонимание. Так, в прошлом году президент Панамы нанес успешный государственный визит в Китай, в ходе которого на него произвело глубокое впечатление стремительное развитие китайской экономики.

Х. К. Варела указал на то, что Панама высоко оценивает выдвинутую Китаем инициативу «Пояс и путь». Известный всему миру Панамский канал служит лучшим свидетельством того, что взаимосвязанность приносит народам пользу. Проект строительства железных дорог в Панаме, практическая осуществимость которого в настоящее время изучается, будет содействовать перемещению товаров в Центральной Америке.

Президент подчеркнул, что Панама поддерживает все инициативы, которые могут усилить взаимосвязанность и открытость торговли, и намерена стать самым идеальным связующим звеном для укрепления торгово-экономических связей азиатских стран с Латинской Америкой. —0—