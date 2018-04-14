Сегодня в Курске снова проходит субботник

Накануне в мэрии дали старт месячнику по благоустройству

По информации мэрии, вчера в Курске прошли первые весенние мероприятия по наведению санитарного порядка. В них приняли участие более девяти тысяч человек — сотрудники администрации города, работники предприятий жилищно-коммунальной сферы, учреждений образования, предприятий и организаций различных форм собственности, управляющих компаний, успешную работу которых помогли обеспечить 50 единиц техники. Всего удалось собрать 456 кубометров мусора.

Сегодняшний день в администрации также обозначен субботником. Сотрудники мэрии призывают горожан навести порядок на во дворах домов и в общественных местах.