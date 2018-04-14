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Еще один криптовалютный гигант переезжает на Мальту
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Еще один криптовалютный гигант переезжает на Мальту 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Вторая по объему операций криптовалютная площадка в мире, базирующаяся в Гонконге криптобиржа OKEx, сообщила о своих планах открыть офис на Мальте. «Мы уверены в государственной поддержке Мальты и поэтому решили сделать этот регион основой для своего дальнейшего роста», — говорится в официальном сообщении OKEx. Компания, уступающая первенство на рынке лишь Binance, добавила, что ее представители встречались с официальными лицами страны, чтобы лучше оценить перспективы развития, и в результате было принято «единственно верное решение» о расширении бизнеса. Крис Ли, глава OKEx, отметил, что основой для такого решения стала его уверенность в том, что власти Мальты разделяют абсолютно те же ценности, что и его компания, главным из которых является защита прав трейдеров и широкой аудитории. Напомним, власти островного государства не раз заявляли, что их страна на сегодняшний день является одной из самых дружественных по отношению к крипто-технологиям и финтеху. В связи с этим правительство Мальты продолжает активно продвигать образ страны как лидера мирового рынка цифровых активов.
текст: Антон Кузнецов, фото: Shutterstock
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