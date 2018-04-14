Личный опыт: как я покупал и реконструировал дом во Франции

Досье Prian.ru Покупатель: Олег из Москвы

Риэлтор: ABAFIM SARL

Регион: Франция , предгорья неподалёку от Лурда

Объект: дом площадью около 100 кв. м с участком земли в 1,5 га Цена: €250 000 Сделка: покупка на вторичном рынке в 2008 году.

Участок около 1,5 га, дом первоначально был 100 кв. м, потом мы сделали реконструкцию и он увеличился до 260 кв. м.

Работы обошлись дорого — в районе €1000 за квадратный метр.

Налоги у нас около €3000 в год. За электричество получается €140 в месяц, а вода — около €200 в год.

Первую часть увлекательного рассказа о поиске и выборе недвижимости во Франции читайте здесь.

— Олег, давайте поговорим о самой сделке. Очень интересен весь процесс пошагово. Вот вы выбрали объект, посоветовались и решили, что покупаете…

— На следующий день у нотариуса подписали соглашение о продаже, занесли депозит 10%. После этого даётся две недели на раздумья, в течение которых ты можешь передумать и отказаться от сделки. Депозит тебе вернут.

Две недели прошло, решение не поменяли, после этого представители компании с продавцом оформляют документы — разные нормативные акты по проверке дома, земли и так далее.

И месяца через два-три назначают следующее рандеву — уже окончательное по покупке. Тоже у нотариуса и обязательно в присутствии сертифицированного переводчика. Нотариус всё объясняет по договору. Все пункты проговаривает и перед подписанием спрашивает, всё ли понятно и со всем ли согласны.

К моменту заключения сделки оставшаяся часть суммы должна быть переведена на счёт нотариуса. Он несёт полную ответственность за прозрачность сделки, и именно он передал нам весь пакет документов на недвижимость.

— Кто оплачивает услуги нотариуса?

— Вообще все затраты при проведении сделки прописаны в договоре. Комиссия нотариуса у нас была 7%. Услуги агентства обычно включены в стоимость недвижимости. Они составляют около 8%. В нашем регионе — до 10%. Чем дороже объект, тем ниже процент. И в принципе, можно сторговаться.

— Понимаю, что вы совершили сделку уже давно, в 2008 году, когда проблем с переводом денег не было, многие законы были мягче или вообще не регламентировали этот процесс. Но всё же были ли у вас какие-то особенности при оплате?

— Нет, все сделали банковским переводом напрямую нотариусу. Счёт во французском банке открыли уже после покупки, чтобы с него оплачивать счета.

— А оплачивали всё сразу без ипотек и рассрочек?

— С рассрочкой. Первоначально мы планировали взять ипотеку и расплатиться с ней года за три. Но в 2008 году грянул кризис и во французском банке в кредите нам отказали.

Мы сначала немного психанули, но нотариус и продавец оказались адекватными людьми, сразу предложили всё обговорить и найти решение. Дали рассрочку на полгода. Мы согласились и всё в срок закрыли.

Кстати, у нас была рассрочка не беспроцентная — около 5% годовых. Взяли процент из расчета средней ставки в банках. Сейчас я уже понимаю, что можно было «встать в позу» и мы бы получили беспроцентную рассрочку. Но на тот момент об этом не подумали, торговаться не стали.

Возможно, наш опыт кому-то сегодня поможет. Знайте, что обо всех условиях можно и нужно договариваться с продавцом.

— Получается, что право собственности к вам перешло раньше, чем вы полностью оплатили сделку?

— Мы получили сертификат на недвижимость, в котором было записано, сколько сколько ещё осталось. А когда всё выплатили, то пришли к нотариусу, он выдал нам аналогичную бумагу, в которой только добавил, что сумма выплачена полностью. То есть дата первоначальной выдачи документа — август, а закрыто всё было в апреле. В мае мы получили бумагу с пометкой о погашении.

— Теперь расскажите самое интересное — какая же ваша недвижимость, что за дом?

— Участок около 1,5 га, дом первоначально был 100 кв. м, потом мы сделали реконструкцию и он увеличился до 260 кв. м. Сегодня там 10 комнат, из которых 6 спален, 3 санузла, совмещенные кухня и столовая, кабинет, игровая для детей, гостевая комната, музыкальный салон и кладовка, большой гараж.

— Какое-то разрешение на реконструкцию нужно было получать?

— Конечно, ещё и проект надо подготовить согласно требованиям местности. Например, хайтек тут не сделаешь, нужно чтобы жильё было в том же стиле, что и местные постройки. В каждом регионе свои требования. Может быть прописан цвет черепицы, материалы для использования и так далее.

Я обратился к архитектору, который нарисовал проект соответственно нашим пожеланиям. Мы отправились в мэрию, продемонстрировали его, мэр одобрил. Далее отправили проект в префектуру в Тард. В Тарде ещё одна служба, которая контролирует аутентичность застройки — у нас деревня старая, 13 века, — оценила наш проект и одобрила. После этого нам прислали документальное разрешение на реконструкцию.

— А дальше?

— Ищешь и выбираешь строительную компанию, которая будет выполнять работы. Я как-то сам нашел строителей, уже не помню, каким путем на них вышел, но спросил про них у архитектора. Тот сказал, что компания хорошая, но в конце могут немного «нахлобучить».

Там же компании работают давно, все друг друга знают, кто чем дышит, кто жадный, кто нет. Сплетничать очень любят.

Перед тем, как вы заключите договор на проведение работ, строительная компания составляет предложение. Там написано, что и за какие деньги готовы произвести.

Мы подписали договор и начались работы. За два месяца нам очень классно всё сделали. В этом плане претензий вообще нет. Нам же совершенно всё переделывали, там изначально комнатки были малюсенькие, гостиная метров 16, две спальни и гостинная. Когда покупали, на дом вообще внимания не обращали, оценили его в €50 000. От того, что было, осталась только канализация и стены первого этажа.

Работы обошлись дорого — в районе €1000 за квадратный метр. Ну это как новая стройка вместе с реконструкцией. У нас знакомые с нуля дом построили, им квадрат обошелся менее €1000. Хотя, конечно, многое зависит от того, что человек хочет.

Но вообще с местными строителями всегда можно договориться на «подешевле». Конечно, если в лоб идти, назначат цену в €1500 за кв.м. Надо пообщаться, поторговаться.

— Обстановка в большую сумму обошлась?

— Мы по минимальному всё делали. У нас такой лёгкий модерн. Если кому-то хочется изысканных интерьеров, то здесь есть сеть магазинов Трок. Там можно купить интересную стильную мебель по очень вменяемым ценам. Там бывшие в употреблении вещи, антиквариат, но в отличном состоянии. В Москве эту же мебель за бешеные деньги продают.

Вообще здесь проблем с покупкой и доставкой мебели/техники нет. Хочешь выезжай в крупные магазины в город, хочешь — заказывай через сайты. Тут цивилизация во всей красе, хоть и не центр Франции, не 100 километров от Парижа. Хотя, честно вам признаюсь, что в 100 км от Парижа такие «дыры» бывают, каких в Пиренеях не найти, там скукота.

Винодельческая часть страны тоже, на наш вкус, какая-то «подушатанная», делать там нечего. Да, можно съездить посмотреть, вина или коньяка выпить, но не постоянно жить и отдыхать.

— Сколько платите за свою недвижимость?

— Налог делится на две части: налог на недвижимость (в каждом регионе свой размер) — 0,5% от стоимости. У нас сначала было €390 в год. Потом после наводнения, чтобы устранить последствия, налог подняли до €500, потом — до €700. Когда мы перестроили дом, площадь его выросла, налог ещё раз подняли. Сегодня — €1000-1200. Мы платежи разбили равномерно на весь год, счета получаем помесячно.

И есть налог на проживание, который зависит от площади дома, его расположения, количества жильцов. Чем меньше жильё и меньше количество людей, тем ниже налог. Мы платим €1700 в год.

Кстати, многие не знают, что если они живут здесь не постоянно, а приезжают только на отдых, то можно снизить налог на 50%. Для этого надо пойти в налоговую до нового года, лучше до ноября, и заявить, что не проживаете в доме постоянно, что это отпускное жильё.

Грубо говоря, налоги у нас около €3000 в год. За электричество получается €140 в месяц, но у нас большая мощность к дому подведена, за это много платишь, и потребляем мы около 800 кВт. А вода — около €200 в год.

Газ здесь дорогой, но мы используем только для плиты, поэтому получается по-минимуму. Покупаем газовый баллон, его хватает на 3-4 месяца. Стоит €25.

И раз уж говорим про расходы, всем приезжающим рекомендую покупать испанскую страховку. Потому что оформить французскую сложнее, да и получается дороже. Во Франции на медицину берут 8% задекларированного дохода. А испанская с покрытием на весь мир обойдется в €50 в месяц на человека. Стандартное медицинское обслуживание обеспечено. А если понадобится серьезное лечение, то можно просто доехать до Испании

Содержание недвижимости во Франции

— Все-таки откуда у вас столько полезной информации? Вы ведь живёте уединённо, французский только немного знаете?

— Мы же строили дом почти два года. Все делали постепенно, там немножко узнали, здесь немножко. Вот и накопилось. Это как везде, когда приезжаешь на новое место, постепенно узнаешь какие-то вещи. С одним соседом пообщался, с другим, потом по строительным делам с кем-то пересёкся.

Французы достаточно открытые. Да, близко к себе не пускают, но общительные, комфортно с ними рядом жить.

— А почему вообще решили перебраться во Францию, не дожидаясь пенсии?

— Сначала начали просто сюда кататься. На месяц, потом на два, на три, на полгода. Месяц ведь совсем мало, только немного освоишься, уже уезжать надо. Вот за три уже что-то успеваешь. А за полгода уже втягиваешься.

Если есть постоянный доход, и по работе к месту не привязаны, например, через интернет все дела ведёте, то спокойно можно переезжать. Несколько часов поработал, а потом идешь в поле, дышишь воздухом. Тут ведь предприятий никаких вообще нет, всё позакрывали. Так что живём в настоящем природном заповеднике.

— Вы переехали с ребенком?

— Да, для детей тут идеальные условия. Сын у нас в обычную местную школу пошел, где учатся все французы вне зависимости от социального положения, достатка. Есть здесь и частные, там как раз много иностранцев.

Как оказалось, частная школа от государственной по цене отличается всего на €50 или €30 в месяц.

Мы этого не знали, иначе бы в частную отправили. Там всё-таки контингент немного другой, не все подряд. Нас в префектуре направили в государственную школу. Я даже не знал, что рядом есть частная.

Проблем у сына не было. Там год или два для иностранцев есть отдельный преподаватель, который всё им разжевывает. А потом, когда язык уже на уровне, дети начинают заниматься в том же объеме, что и все, без дополнительных занятий.

Школа стоит €80 в месяц вместе с питанием. Там есть обеды.

— Когда узнали, что частная школа будет обходиться не намного дороже, не думали перевести ребёнка?

— Не всё так просто. Если задумали переводиться, то сначала говорите об этом учителю. Он сразу спрашивает: а почему, что тут не устраивает. Обижаются.

В нашей обычной школе хорошие преподаватели. Программа в обеих школах одинаковая, разницы нет. Поэтому мы решили не переходить. И французы говорят, что лучше в обычную школу идти, чтобы сразу понимать всю правду жизни на французском.

Вообще в частные школы чаще поступают именно иностранцы. Французы отдают в обычные школы, потому что это дешевле. Но я уже говорил, что разница по деньгам небольшая. Вот в Британии дорого, тысячи нужно каждый месяц платить.

Во Франции действительно социальное государство. Они за это боролись и получили результат.

Здесь и в обществе «свобода, равенство, братство». Большое уважение ко всем. Никто тебе не скажет, что ты, условно, «гопник». Не важно, в дорогом костюме ты за ребенком пришел или в спортивных штанах и футболке. Все друг друга знают, здороваются, профессор и маляр одинаково уважительно к друг другу обращаются.

Естественно, у всех свой круг общения. Но мы не особо с кем-то дружим, поэтому нам вполне достаточно вот такого минимального проявления воспитанных и доброжелательных взаимоотношений.

— Вы выбрали для себя уединённую жизнь. А как ваш сын, у него же наверняка более широкий круг общения, проводит время с одноклассниками, они ходят друг к другу в гости?

— Конечно, общается, в гости ходит. Но нечасто, просто времени на праздное шатание у детей особо нет. По будням школа до пяти вечера, в среду — лыжи, в выходные — обязательно русский и математика дополнительно. То есть дети тут загружены.

Цены в стране: сколько стоит жизнь во Франции

— И напоследок гастрономический вопрос. Я слышала, что французы большие патриоты, когда дело касается еды. Причём и сами покупают, и приезжим советуют покупать продукты на фермерских рынках, хоть там цены и заметно выше, чем в магазинах.

— Это правда, французы знают, что работа на земле — очень тяжелый и неблагодарный труд. И вот таким способом они поддерживают фермеров, выражают им свою признательность и благодарность.

К тому же, фермерские продукты вкусные и полезные, так что стоят своих денег. А сети забивают полки всяким хламом. Например, сыр фермерский от магазинного сильно отличается.

А вообще очень выгодно по деньгам ездить в Испанию за продуктами. И на мой вкус, говядина французская «ни о чём», какая-то резиновая, испанская лучше. А вот молочные продукты во Франции шикарные и выбор огромный.

Беседовала Екатерина Холодова Фото предоставлены собеседником