Более 300 сотрудников балашихинской больницы приняли участие в субботнике

Более 300 сотрудников центральной районной больницы Балашихи приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля. Об этом сообщил главный врач учреждения Михаил Антипов.

Мы убирались на территории терапевтического корпуса. Здесь у нас работали около 50 человек, а всего в субботнике принимают участие более 300 сотрудников. Свежий воздух, хорошее настроение, светит солнце. Будем смотреть, что требует текущего ремонта, какой необходимо обновить инвентарь, для того чтобы территория лечебных учреждений была благоустроена

Он добавил, что уборка проходила на территориях хирургического корпуса, десяти поликлиник и двух диспансеров больницы. По словам Михаила Антипова, наведение порядка на территории лечебных учреждений города продолжится во время областного субботника 21 апреля. Предполагается, что в нем смогут принять участие более 500 сотрудников больницы. Уборка прошла и на территории остальных социальных объектов города. Так, в балашихинском лицее на субботник вышли более 200 человек.

Привлечение учеников к уборке территории формирует определенную ответственность. Ответственность за то, что ты не бросишь бумажку в лишний раз, за то, что ты будешь бережно относиться и к природе, и к культуре. В совокупности все это формирует хороший воспитательный потенциал