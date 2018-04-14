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Около 1,5 миллионов москвичей вышли на общегородской субботник
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Около 1,5 миллионов москвичей вышли на общегородской субботник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов москвичей вышли на общегородской субботник 14 апреля, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в субботу.
Ранее Бирюков сообщал, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции «Миллион деревьев» в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.
"Мы видим у москвичей, работающих на улицах, в парках, скверах, улыбки на лице, желание свой город сделать красивым и удобным. Мы оцениваем, на данный момент около 1,5 миллиона москвичей работают во дворах, парках, скверах, на своих предприятиях", — сказал он.
Для всех участников организована полевая кухня, где горожане могут перекусить или выпить горячий чай.
Сам Бирюков во время субботника в парке «Сосенки» на юге Москвы высадил дерево черемухи.
Вице-мэр подчеркнул, что районные управы, префектуры и коммунальные службы обеспечили всех горожан, участвующих в субботнике, посадочным материалом и уборочным инвентарем, также задействовано около 10 тысяч единиц различной техники, которая вывезет собранный мусор и листву.
"Субботники проходят в рамках месячника по благоустройству. С 1 апреля выполнены большие мероприятия — на сегодняшний день по благоустройству примерно уже 40% того, что мы планировали сделать, сделано", — сказал Бирюков.
При этом он напомнил, что прошедшая зима была сложной из-за большого количества снега и последующего сильного снеготаяния в некоторых местах пыли повреждены асфальт и плитка. «Все это сейчас приводится в порядок», — подчеркнул он.
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