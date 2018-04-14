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Джозеф Байерли: единственный американский десантник, сражавшийся в Красной Армии
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Джозеф Байерли: единственный американский десантник, сражавшийся в Красной Армии 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
История Джозефа Байерли — американского десантника, участника Второй мировой войны, уникальна. Судьба распорядилась так, что Джозеф повоевал не только на стороне армии США, но и в рядах Красной Аомии.
Он родился в 1923 году в штате Мичиган. В 1942 году окончил школу и, хотя мог получить стипендию на обучение в университете Нотр-Дам в Индиане, записался добровольцем в армию. Как рассказывал сам Байерли, это решение он принял под впечатлением от атаки Японии на Перл-Харбор. [С-BLOCK]
Десантник U. S. Army
Джозеф был здоровым и сильным парнем, поэтому на вербовочном пункте после обследования ему предложили службу в десантных войсках. Перспектива служить в элитной части пришлась ему по душе, да и платили там больше.
— Если обычные пехотинцы получали по 50$ в месяц, то в десанте давали надбавку в 50$, то есть в два раза больше, — рассказывает сослуживец Байерли Джим Тиллей.
Зачислили его в 101-ю воздушно-десантную дивизию, где новобранца ждали жесткие тренировки. Уже там Байерли показал себя храбрецом — он обожал прыгать с парашютом, за что получил прозвище Прыгун Джо. Некоторые сослуживцы, которые боялись прыгать сами, платили ему по 5$, за то, чтобы он прыгал за них.
Боевые действия начались весной 1944 года. Дивизию расквартировали в Англии. В апреле и в мае он принимал участие в двух операциях по содействию французскому движению Сопротивления, а именно, доставлял им золото. [С-BLOCK]
День D  В июне 1944 года он попал в плен к немцам. Произошло это так: за несколько часов до начала высадки союзников в Нормандии (знаменитый День D), 5 июня, произошла массовая выброска воздушного десанта: 13 тысяч 400 американских и 7 тысяч английских парашютистов. Наш герой летел в головной машине. Увидев, что летящие рядом самолёты сбивают один за другим, солдаты решили прыгать. Байерли покинул борт первым, а остальные задержались буквально на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы десантников разбросало на приличное расстояние.
Он приземлился аккурат на крышу церквушки в деревне Ком Дю Монт, но далеко от основной цели — мостов через реку Рейн. После этого, прячась, Прыгун Джо даже смог подорвать электроподстанцию, но в один из дней удача изменила ему. Он перебирался через живую изгородь, а когда спрыгнул на другой её стороне, то оказалось, что он приземлился прямо перед немецкой пулеметной позицией. На этом его служба в рядах американской армии прервалась и Джозеф стал одним из множества военнопленных. [С-BLOCK]
В плену
Десантников всегда считали опасными пленниками, поэтому Байерли отправили в тюрьму, а не в лагерь. Всего за время заключения он сменил пять тюрем, из которых дважды пытался сбежать и оба раза неудачно. Если в первый раз его поймали сразу, то вторая попытка практически удалась. В тот момент он находился в тюрьме, расположенной в Польше. Вместе с товарищами по несчастью он смог пробраться на поезд, шедший в направлении Восточного фронта. Злая ирония заключалась в том, что поезд следовал в Берлин.
Пойманный во второй раз, Джозеф попал в руки гестапо. Там его заподозрили в шпионаже. День за днем из него пытались выбить показания, что он заслан в Германию, чтобы уничтожить Гитлера. Однажды его избили практически до смерти. Полумертвого узника привели в сознание врачи.
— Я увидел яркий свет над собой и белые силуэты, — вспоминал потом сам Байерли. — Сначала я подумал, что попал в рай, но потом прислушался и прошептал «Нет, ангелы точно не говорят на немецком».
Спасение пришло откуда не ждали, а именно — со стороны немецкой педантичности. Про него узнали в вермахте, проверили по документам и забрали из гестапо, аргументировав это тем, что десантник не диверсант, а военнопленный. Казалось бы, из огня да в полымя, однако, это спасло ему жизнь.
Американца отправляют в Польшу, в концлагерь Шталаг III-C, где находились военнопленные в основном с Западного фронта. Условия содержания тут значительно мягче и Джозефу удается оправиться от ран. По ночам до заключенных доносится артиллерийская канонада — это наступала Красная Армия. И тогда Бойерли снова совершает побег. С несколькими товарищами он умудряется выбраться из лагеря и несколько дней бежит на звук взрывов. [С-BLOCK]
Американский товарищ
Джозеф Байерли смог уйти от преследования, перешел линию фронта и вышел в расположение танкового батальона 6-го гвардейского полка 1-го Белорусского фронта. Чтобы его не приняли за фашиста и не застрелили, он взял в руку пачку американских сигарет и показывая на них пальцем, повторял одну из немногих фраз на русском, которую он знал: «Я американский товарищ».
Поначалу в полку хотели отправить его в тыл, для дальнейших разбирательств, однако, через переводчика он рассказал свою историю и каким-то чудом смог убедить оставить его в части, чтобы воевать.
Отдельно стоит отметить, что батальон, где он служил, был особенный: в нем служила единственная женщина-танкист в 1-й гвардейской танковой армии и единственная женщина, занимавшая должность заместителя командира танкового батальона Александра Григорьевна Самусенко и именно её он смог убедить, не отправлять его в тыл. Байерли назначили стрелком, дали ему ППШ и усадили на броню.
Вместе с батальоном он провоевал около месяца и участвовал в освобождении концлагеря, где и содержался. Там в сейфе он нашел свою фотографию, которая потом облетела весь мир. Из под нахмуренных бровей в камеру, выпятив подбородок, зло смотрит молодой парень. Снизу табличка с именем и порядковым номером в лагере. Как потом Байерли рассказывал сыну, в этот момент он думал только о том «если я брошусь на фотографа, успею ли я свернуть ему шею, перед тем, как меня изрешетят автоматчики?» [С-BLOCK]
Возвращение домой
Через месяц сражений вместе с нашей частью он получил тяжелое осколочное ранение и отправился в госпиталь. Волею случаю, пока он лежал в лазарете, туда наведался маршал Жуков. Узнав о том, что там лежит американец, который воюет в нашей части, он встретился, поговорил с ним, а потом дал сопроводительное письмо, которое помогло ему добраться до американского посольства в Москве.
Сначала Джозефа не признавали, ведь по документам он был мертв, но потом, когда из Америки прислали его отпечатки пальцев, все встало на свои места. Джозеф Байерли вернулся домой и победу он встречал уже в Чикаго.
Сын Джозефа Джон Байерли с 2008 по 2012 год был послом США в России.
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