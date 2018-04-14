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Силуанов: США ввели санкции против «Русала» исключительно в интересах своего бизнеса
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Силуанов: США ввели санкции против «Русала» исключительно в интересах своего бизнеса 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Санкции США, которые были введены 6 апреля в отношении российской компании «Русал», преследовали исключительно протекционистские цели. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».
"Санкции в отношении «Русала», которые имеют примерно 15% мирового рынка алюминия, связаны исключительно с протекционистскими действиями США", — отметил Силуанов. По его словам, американские компании значительно выиграли от этих мер. «Акции „Русала“ упали, акции американских компаний выросли. Выросла и цена на алюминий. Примерно на 20% она подросла», — пояснил глава Минфина.
Он также указал, что в результате введения санкций пострадали не только российские производители, но и импортеры алюминия, в частности, страны Западной Европы. «Тут двойной удар был: по российскому производителю алюминия, по европейским компаниям, которые в результате получили более высокие цены на сырье, и более благоприятная ситуация для американских алюминиевых компаний», — заключил Силуанов.
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
В перечень компаний попали сразу несколько структур, связанных с Олегом Дерипаской, в том числе российский производитель алюминия «Русал». Санкции фактически закрыли доступ для российского алюминия на рынки Европы и США из-за последовавших за этим ограничений на торговлю металлом «Русала» на торговых площадках.
В конце марта Соединенные Штаты ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Россия заявила, что может оспорить решение США в ВТО.
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