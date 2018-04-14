Силуанов: США ввели санкции против «Русала» исключительно в интересах своего бизнеса

"Санкции в отношении «Русала», которые имеют примерно 15% мирового рынка алюминия, связаны исключительно с протекционистскими действиями США", — отметил Силуанов. По его словам, американские компании значительно выиграли от этих мер. «Акции „Русала“ упали, акции американских компаний выросли. Выросла и цена на алюминий. Примерно на 20% она подросла», — пояснил глава Минфина.

Он также указал, что в результате введения санкций пострадали не только российские производители, но и импортеры алюминия, в частности, страны Западной Европы. «Тут двойной удар был: по российскому производителю алюминия, по европейским компаниям, которые в результате получили более высокие цены на сырье, и более благоприятная ситуация для американских алюминиевых компаний», — заключил Силуанов.

В перечень компаний попали сразу несколько структур, связанных с Олегом Дерипаской, в том числе российский производитель алюминия «Русал». Санкции фактически закрыли доступ для российского алюминия на рынки Европы и США из-за последовавших за этим ограничений на торговлю металлом «Русала» на торговых площадках.