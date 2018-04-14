Самые жуткие места Москвы

В любом городе есть места, где творится необъяснимое, стынет кровь в жилах, а душа приходит в смятение. Москва не исключение. News.ru рассказывает о том, куда сходить в Москве любителям пощекотать себе нервы.

Дом на набережной

Знаменитая сталинка на Берсеневской набережной окутана множеством легенд. По преданиям, первым строить здесь начал боярин Берсеня Беклемишев еще 500 лет назад, но был казнен Василием III. Палаты Беклемишева решил достроить дьяк Аверий Кириллов, да погиб во время стрелецкого бунта. Позже здесь устраивались массовые казни и лютовали разбойники, а потом расположилось церковное кладбище. А в советское время здесь, прямо на надгробиях, решили построить дом для партийной элиты, на тот момент — самый большой в Москве. Несчастья начались уже на моменте стройки — в 1930 году здесь произошел пожар, оставивший дом без 11 подъезда. Его решили не перестраивать и поделить площадь между 10 и 12 этажами, но пространство для лифтов, лестниц и лестничных клеток осталось пустовать. Говорили, что там проложили тайные коридоры, где сотрудники Лубянки прослушивали, о чем говорят представители коммунистической элиты. Как бы то ни было, многих жителей дома ждала печальная судьба — каждый третий из них в годы Большого террора был арестован, часть — расстреляны. И хотя сталинские репрессии давно в прошлом, но дурная слава никуда не делась — жители Дома на набережной рассказывают, что плохо спят, по ночам видят призраки невинно убиенных и слышат стоны и крики. Правда это или нет — убеждаться лучше самостоятельно.

Лосиный остров

«Лосиный остров в Сокольниках»

Огромный национальный парк близ Сокольников окутан множеством легенд. С давних времен и до сей поры здесь пропадают люди, а пришедшие на прогулку часто не могут найти обратный путь и выходят в совершенно других местах. Странно ведут себя и мобильные телефоны: связь в парке быстро пропадает, а батарея садится с невероятной скоростью. Говорят, причина всему — «лосиноостровский треугольник», аномальная поляна, зимой и летом покрытая чахлой травой. Необъяснимо в ней и то, что одна часть поляны полностью повторяет противоположную: деревья, кустарники, брошенный мусор — все словно отражается в зеркале. Добавляет мистики и то, что до сих пор нет точных координат «треугольника» — ну чем не вызов для любителей леденящих кровь приключений?

Голосов овраг в Коломенском

wikipedia.org/DyPeMaP/CC BY-SA 3.0 Начало Голосова оврага

Аномальная зона есть и в музее-заповеднике Коломенское — это овраг близ церкви Иоанна Предтечи, где лежат два гигантских камня весом в несколько тонн. По легенде, овраг протоптал конь Георгия Победоносца, боровшегося здесь со Змием, а камни — это останки чудища и коня. Аномально в овраге то, что, судя по отчетам полицейского ведомства за прошлый и позапрошлый век, в этом месте не раз пропадали люди, а в народе ходили легенды, что здесь стелется зеленый туман, скрывающий портал в иное измерение. Специалисты же говорят, что именно под Голосовым оврагом проходит место разлома земной коры и фиксируют сильнейшие электромагнитные излучения. Как бы то ни было, обходить это место стороной перестали, власти его облагородили и проложили по сторонам оврага дорожки. Но сообщения о зеленом тумане нет-нет, да всплывают в интернете до сих пор.

Битцевский лесопарк

wikipedia.org/MPotemkin/CC BY-SA 4.0 Битцевский лес Парк на юго-западе Москвы печально известен благодаря битцевскому маньяку и настоящей Лысой горе, где, по преданиям, когда-то было славянское капище — языческий храм для проведения религиозных обрядов. Что известно достоверно, так это то, что здесь жили славяне — ученые обнаружили в парке семь групп курганов с останками и артефактами племени вятичей. Уже в наше время здесь установили деревянных славянских идолов, что превратило Битцевский парк в любимое место неоязычников. Все это, вместе с историями о жутком маньяке, убивавшем людей и сбрасывавшим в канализационные колодцы, превратило с виду безобидный лесопарк в одно из самых мрачных и пустынных мест Москвы.