Игорь Дивинский стал самым богатым из петербургских депутатов Госдумы. На втором месте — Сергей Боярский

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Медведев: Последнее слово о возможности размещения хостелов в жилых домах должно быть у жильцов этих домов

Улюкаева привезли в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции. Его состояние оценивается «как удовлетворительное»

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