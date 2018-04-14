Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский, избранный осенью 2016 года в Госдумы, заработал за минувший год 26,8 миллиона рублей. Это самый большой показатель среди петербургских депутатов Госдумы.
Сведения о заработке Дивинского содержатся в декларациях за 2017 год, опубликованных на сайте парламента. Помимо денег, у Игоря Борисовича есть три машины — Jaguar, Merсedes и Ford.
Вторым по богатству среди петербургских депутатов Госдумы стал Сергей Боярский. В его декларации указан доход за 2017 год в размере 10,7 миллиона рублей. В собственности сына киношного д’Артаньяна находятся Lexus и Porsche.
У других депутатов — жизнь похуже: Владимир Катенев заработал за год всего 6,5 миллиона рублей, Владимир Бортко — 5,3 миллиона, Юрий Петров — 4,9 миллиона, Елена Драпеко — 4,5 миллиона.
Особенно заметно снизился уровень жизни депутата Михаила Романова. По сравнению с 2016 годом он заработал вдвое меньше. В итоге задекларированный годовой доход Романова, который считался очень богатым человеком, сократился до жалких 4,5 миллиона рублей. А еще говорят, что депутаты у нас шикарно живут. Где ж тут шикарно, когда зарплата у человека сократилась на 50 процентов!