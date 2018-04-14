Однокурсники не верят в самоубийство студента в Саратове

Ночью в саратовском Парке Победы было найдено тело пропавшего в конце марта Ахмеда Магомедова

Как предполагают в правоохранительных органах , 23-летний молодой человек свел счеты с жизнью. Якобы рядом с телом студента 5-го курса медицинского университета была найдена пустая бутылка от алкогольного напитка.

Напомним, приехавший из Дагестана Ахмед Магомедов уже практически закончил вуз. У него была девушка. Внешность у парня была очень яркая. Поклонниц у таких молодых людей всегда хватает. Впрочем, как и соперников. Магомедов хорошо учился. Об этом в социальных сетях рассказали его знакомые.

Неожиданно, молодой человек пропадает 30 марта. По предварительной версии, он оставил прощальную записку родным и друзьям. После чего его искали почти 2 недели. Поиски закончились в ночь на 14 апреля, когда пропавший был найден мертвым в парке.

Знавшие погибшего утверждают, что не верят в версию от самоубийстве от неразделенной любви, которую как вероятную озвучивают правоохранители. Ахмед был жизнерадостным, успешным, ранее мыслей суициидального толка не высказывал.

Фото: соцсети