В КЧР во время Радоницы проезд в общественном транспорте будет бесплатным

15, 16 и 17 апреля православные жители столицы КЧР смогут помянуть умерших близких на городских кладбищах, добравшись туда бесплатно, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Черкесска Власти города выделят для этого 43 единицы подвижного состава. Автобусы проследуют по специальному маршруту — от Комсомольца до городского православного кладбища. Ранее сообщалось, что глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому 16 апреля объявлен нерабочим днем. А 17 апреля станет нерабочим днём на Ставрополье