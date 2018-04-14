В КЧР во время Радоницы проезд в общественном транспорте будет бесплатным 

15, 16 и 17 апреля православные жители столицы КЧР смогут помянуть умерших близких на городских кладбищах, добравшись туда бесплатно, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Черкесска.
Власти города выделят для этого 43 единицы подвижного состава.
Автобусы проследуют по специальному маршруту — от Комсомольца до городского православного кладбища.
Ранее сообщалось, что глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому 16 апреля объявлен нерабочим днем.
А 17 апреля станет нерабочим днём на Ставрополье.