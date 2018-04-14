Цецерский сообщил о незаконной агитации некоторых депутатов в интересах частной управляющей компании 

Глава Пскова Иван Цецерский сообщил о том, что в действиях некоторых депутатов гордумы могли присутствовать элементы коррупции в связи с пиаром одной из «управляек», об этом он сообщил в своём инстаграме. По его словам, проблему обсудили после заявления руководителя управляющей организации «Сервис» Нины Красновой в отношении некоторых помощников депутатов и депутатов городской думы. «Некоторые из них в интересах частной управляющей компании «Городская управляющая компания» проводят агитационные мероприятия в микрорайоне «Кресты». Буду разбираться, есть вопросы, которые имеют признаки коррупции», — заключил Цецерский. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».