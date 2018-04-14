Ещё
Более 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник 

Мослента 1 час назад
Такие данные, как сообщает РИАМО привел заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Мы оцениваем, что более 1,5 миллиона москвичей сейчас работают как на улицах, так и на своих предприятиях, это организовано районными управами, префектурами», — сказал Бирюков.
Он отметил, что коммунальные службы сделали все для того чтобы обеспечить участников посадочным материалом и уборочным инвентарем. Для уборки собранного мусора привлечено около 10 тысяч единиц различной техники.
На месте проведения субботников стоят сцены, на которых выступают артисты, и полевые кухни, где можно бесплатно перекусить.
Еще один субботник пройдет через неделю, 21 апреля.
Мослента: последние новости
Манул в Московском зоопарке отказался верить теплу Москвичами заинтересовались бобры Московским бездомным помогут с разговением
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии287
Путин прокомментировал атаку по Сирии1528
Захарова отреагировала на ночной удар126
«Оскорбление президента России неприемлемо»338
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»204
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение