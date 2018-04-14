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ТПП РФ после удара по Сирии выступает за скорейшее завершение «политических игр» США
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ТПП РФ после удара по Сирии выступает за скорейшее завершение «политических игр» США 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Предпринимательское сообщество после удара коалиции США, Великобритании и Франции по Сирии выступает за скорейшее завершение «политических игр», которые мешают бизнесу, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Владимир Падалко.
"Удар… преследовал чисто политические дивиденды. Разве это правильно? Что преследует этот удар: эскалацию и желание показать свои мускулы перед Россией? Предпринимателям бы хотелось, чтобы все эти игры как можно быстрее завершились", — сказал собеседник агентства.
"Эскалация напряженности не добавляет (преимуществ) ни российской, ни американской экономике. Политики разыгрывают свои карты, а в конце концов страдают граждане и одной, и другой страны", — добавил Падалко.
Он также назвал недавние санкции США против РФ «невзвешенным и непродуманным решением, которое бьет, в том числе, и по американскому карману. „Придет, в конце концов, время, когда этим же политикам есть нечего будет, потому что бизнес запустят до такого состояния, что нечем будет платить налоги“, — заявил Падалко.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса „воздух-земля“, значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.
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