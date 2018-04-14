ТПП РФ после удара по Сирии выступает за скорейшее завершение «политических игр» США

"Удар… преследовал чисто политические дивиденды. Разве это правильно? Что преследует этот удар: эскалацию и желание показать свои мускулы перед Россией ? Предпринимателям бы хотелось, чтобы все эти игры как можно быстрее завершились", — сказал собеседник агентства.

"Эскалация напряженности не добавляет (преимуществ) ни российской, ни американской экономике. Политики разыгрывают свои карты, а в конце концов страдают граждане и одной, и другой страны", — добавил Падалко.

Он также назвал недавние санкции США против РФ «невзвешенным и непродуманным решением, которое бьет, в том числе, и по американскому карману. „Придет, в конце концов, время, когда этим же политикам есть нечего будет, потому что бизнес запустят до такого состояния, что нечем будет платить налоги“, — заявил Падалко.