Кто разлил топливо? Следы замазученности нашли в почве под Челябинском

На днях жителей Сосновского района переполошили слухи о масляных пятнах, якобы появившихся на поверхности реки Биргильда в районе посёлка Чипышево. Заволновались и челябинцы — река впадает в Шершневское водохранилище, источник водоснабжения областного центра.

На деле оказалось, что попадание нефтепродуктов в реку Биргильда было исключено, в водохранилище масляные пятна не обнаружены. Специалистами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» организован постоянный лабораторный контроль непосредственно на челябинском водозаборе. Анализ, проведенный специалистами МУП «ПОВВ», показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.

Единственным местом скопления дизельного топлива оказался участок жилого дома, на котором лицами, совершавшими похищение нефтепродукта из магистрального нефтепродуктопровода Уфа Петропавловск , был организован криминальный цех. Рассказываем, почему это произошло и кто устранит проблему.

До 6 лет Двоих мужчин, готовившихся похитить топливо, задержали на месте преступления ещё 2 апреля. Полицейские действовали совместно с коллегами из регионального УФСБ и также представителями службы безопасности АО «Транснефть-Урал», которому принадлежит трубопровод. 40-летнему и 57-летнему южноуральцам за покушение на хищение нефтепродуктов грозит до 6 лет лишения свободы. Одного из них по решению суда заключили под стражу.

«Криминальная» врезка располагалась вблизи посёлка Чипышево, а отвод длиной 1,6 км вёл к одному из частных домов, в котором злоумышленники и устроили подпольный цех, где разливали похищенное топливо. После задержания мужчин и врезку, и отвод ликвидировали.

Видели и молчали?

Экологические последствия воровства стали заметны не сразу: жители посёлка забили тревогу примерно через неделю после задержания похитителей, когда стал таять снег. Масляные пятна обнаружили рядом со злополучным участком, где разливался по емкостям ворованный дизель. По просьбе администрации Сосновского района помочь в ликвидации следов замазученности — последствий действий топливных воров — согласились представители АО «Транснефть — Урал». К слову, стоимость ликвидации последствий криминальной врезки превышает цену украденного топлива.

«В настоящее время работники аварийных служб завершили работы по ликвидации загрязнения. С территории посёлка для дальнейшей утилизации вывезено около 10 кубометров грунта», — пояснили в компании.

Сейчас опасность для здоровья людей отсутствует, однако никто не сможет поручиться, что подобная проблема не возникнет снова. Полицейские и собственники трубопроводов периодически пресекают деятельность любителей лёгкой наживы, однако криминальные врезки появляются снова и снова. А вот местные жители, наверняка видевшие противоправные действия соседей, и может быть знавшие о продаже подозрительно дешёвого топлива «с рук», вполне могли бы вовремя сообщить о преступлении, не дожидаясь, пока из-за воров что-нибудь случится. Получается, что южноуральцы стали бить тревогу и заботиться об экологии только тогда, когда на месте преступления после схода снега стали появляться пятна от разлитого ворованного дизеля. Равнодушие жителей поселка могло бы стать причиной серьезной экологической катастрофы, все последствия которой сложно предугадать.