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Высокий суд Лондона взыскал с Кехмана более $140 млн по иску Банка Москвы
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Высокий суд Лондона взыскал с Кехмана более $140 млн по иску Банка Москвы 

Rambler News Service 2 часа назад
Высокий суд Лондона 12 апреля постановил взыскать более $140 млн с экс-главы группы JFC Владимира Кехмана в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.
Претензии Банка Москвы к Кехману касались двух кредитов группе JFC на $140 млн и 350 млн рублей, которые были получены в 2011 году и не возвращены. В 2015 году JFC была признана банкротом.
В иске банк настаивал на том, что Кехман, являясь бенефициаром группы, лично контролировал ее деятельность, в том числе через топ-менеджера Юлию Захарову. Юристы банка указали, что под руководством Захаровой была составлена подложная финансовая отчётность JFC: выручка за 2010 год была завышена на $213 млн, дебиторская задолженность на $198 млн «Коммерсантъ» отмечает, что JFC завышала показатели путём заключения фиктивных договоров с компаниями, формально не входившими в JFC, но находившимися под контролем сотрудников JFC и кипрского офиса группы. Судья поддержал позицию банка о том, что Кехман был осведомлён об этом, отмечает газета.
Кехман также знал о том, что 50% холдинговой компании JFC были заложены в Сбербанке, но от Банка Москвы данный факт был скрыт, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на текст решения суда.
Кехман отрицал свою причастность к событиям, послужившим поводом для иска со стороны Банка Москвы. Он утверждал, что отошёл от бизнеса в 2007 году и занимался управлением Михайловским театром. Но судья не поверил показаниям Кехмана. «У меня нет никаких сомнений в том, что господин Кехман не является правдивым свидетелем», — цитирует «Коммерсантъ» судью, который назвал Кехмана «недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным» ответчиком.
Судья также процитировал и приобщил к делу переписку бывших сотрудников JFC. «Достало рыться в этом дерьме, надоела эта помойка, надоело врать аудиторам», — приводит «Коммерсантъ» выдержку из переписки.
Ранее Кехман был признан банкротом в России и Великобритании, но кредиторы намерены искать его активы за границей, отмечает «Коммерсант». «Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО «Группа Джей Эф Си» всеми доступными методами в соответствии с законодательством», — прокомментировали в ВТБ решение суда.
Кехман отказался комментировать решение суда, пишет «Коммерсантъ».
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