Жительница Сибая попала в эфир федерального канала

В свежем выпуске шоу «Пятеро на одного», которое вышло на канале «Россия 1», приняла участие уроженка нашей республики.

Оказывается, в семидесятом году дед Бансы отправил своего внука учиться в Германию на механика. Парень окончил университет и решил никуда не возвращаться, а открыл свою мастерскую и жил спокойно, пока из Ганы не пришла весть: его дед умер. И теперь Банса — король. Отец и брат были не пригодны для титула, потому что были левшами и по поверьям — нечистые. Он стал преемником, но остался работать в Германии и управляет делами по телефону. А еще он поет и продает пиво, чтобы заработать деньги для своего народа.

Как рассказала Людмила, она гордится местами, где живет вместе со своей семьей и с радостью проведет экскурсии по второй Швейцарии

— Так что после игры можем сразу туда и поехать, — подытожил ведущий.