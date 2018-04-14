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Жительница Сибая попала в эфир федерального канала
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Жительница Сибая попала в эфир федерального канала 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В свежем выпуске шоу «Пятеро на одного», которое вышло на канале «Россия 1», приняла участие уроженка нашей республики.
Новый ведущий программы Алексей Вершинин зачитал в эфире вопрос 38-летней Людмилы Беляевой из Сибая: «С помощью чего верховный правитель на территории Хохо в Гане король Банса управляет своим народом?».
Михаил Полицеймако предполагал, что это идол, костер или крик, но был не прав. Ольга Шелест думала, что это жезл, лопата, хлыст или перо и тоже не угадала. Андрей Ургант решил, что это скипетр, книга, монета или украшение и это тоже были неправильные ответы. Ирина Безрукова думала, что это ветка, кольцо, рога животного, хвост, вилка или ложка и ошиблась. А Александр Пушной угадал ответ — мобильный телефон. И тем самым сохранил в копилке команды выигрыш в 580 тысяч рублей.
Оказывается, в семидесятом году дед Бансы отправил своего внука учиться в Германию на механика. Парень окончил университет и решил никуда не возвращаться, а открыл свою мастерскую и жил спокойно, пока из Ганы не пришла весть: его дед умер. И теперь Банса — король. Отец и брат были не пригодны для титула, потому что были левшами и по поверьям — нечистые. Он стал преемником, но остался работать в Германии и управляет делами по телефону. А еще он поет и продает пиво, чтобы заработать деньги для своего народа.
Как рассказала Людмила, она гордится местами, где живет вместе со своей семьей и с радостью проведет экскурсии по второй Швейцарии.
— Так что после игры можем сразу туда и поехать, — подытожил ведущий.
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