«Скоро на всех каналах!»: Шаляпин заинтриговал снимком с Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин явно знает, как заинтриговать своих поклонников в сети. На этот раз артист выложил в Инстаграм совместное фото с Виталиной Цымбалюк-Романовской и заявил, что в скором времени он появится на телевидении вместе с ней.

Музыкант, в последнее время чаще появляющийся в ток-шоу, нежели не сцене, постоянно подкидывает своим фанатам новые темы для разговоров. Несколько часов назад он опубликовал в личном микроблоге снимок с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая также стала завсегдатаем различных телепередач из-за скандальной ситуации вокруг нее и ее бывшего супруга Армена Джигарханяна . При этом Шаляпин намекнул, что скоро на телевидении их увидят вместе. «Скоро на всех каналах страны! Не пропустите! Нас ждали и мы пришли»

Интернет-пользователи, заинтригованные такими известиями, стали строить различные версии происходящего. Они начали предполагать, что Прохор и Виталина вполне возможно начнут вести свое шоу. Многие даже выдвинули версию о том, что мужчина и женщина могут состоять в близких отношениях, о чем и собираются объявить на всю страну. «Будете вместе вести программу?» «Прохор такой позитивчик, добрый, честный, красавчик, и „эта барышня“? Полная противоположность, что вы делаете вместе? Только не Цымбалюк!» «Дааа, такого поворота никто предположить не мог!» «Только не говори, что это твоя новая любовь!» «Когда, когда? Вы супер-пупер! Одно другому не мешает, а вдруг это любовь?» «С Вами не соскучишься!» «Виталина расцвела рядом с Прохором. Интересный сюжет намечается…» Кстати, часть подписчиков исполнителя посчитали своим долгом напомнить ему, чем закончился роман Цымбалюк с Джигарханяном и посоветовали не связывать свою жизнь и какую-либо деятельность с ней.