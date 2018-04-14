«Сандаков вывел кучку бузотёров» В Челябинске состоялся митинг движения «Челябинск, дыши»

В сквере имени Колющенко прошел митинг экологического движения « Челябинск , дыши», ранее согласованный с властями Челябинска. Напомним, активист движения, бывший вице-губернатор, Николай Сандаков заявлял проведение этого мероприятия на площади Революции, но получил отказ, и принял альтернативный вариант. Экс-чиновник анонсировал присутствие десяти тысяч человек, однако группа поддержки оказался в разы меньше. По оценкам корреспондента, не более одной тысячи, а по оценкам полиции не буолее пятисот человек.

Участник движения «Челябинск, дыши» Дмитрий Закарлюкин призвал горожан активнее заниматься раздельным сбором мусора, а также вместе искать возможность сделать воздух в Челябинске чище. «Ситуация продолжает ухудшаться. Пора с этим что-то делать, друзья! — заявил со сцены Дмитрий Закарлюкин. — Мы здесь ровно для того, чтобы заявить свою волю. Хватит нас травить! Нам говорят, что мы живем в промышленном наследии промышленного города и ничего с этим сделать нельзя, заводы дымили, дымят и будут дымить. Друзья, мы отправили в космос людей! Неужто мы не справимся с выбросами заводов? Ну ёкэлэмэнэ…»

В своем выступлении бывший вице-губернатор Николай Сандаков пытался критиковать существующую власть и инертность населения. «Власть бездействует, промышленники обнаглели и считают, что город и люди, которые в нем живут — это всего лишь цифры статистики для решения своих экономических или электоральных задач. Каждый из тех, кто присутствует здесь, знает, что так больше продолжаться не может. Сегодня мы впервые пробуем площадку народного схода. Нас все равно мало. 10 тысяч людей — это всего лишь один процент от всех жителей города, и то не может здесь собраться, — выступил Сандаков. — До тех пор, пока мы будем пассивными, нами будут управлять, как баранами, и будут говорить: посмотрите, что там Сандаков с Закарлюкиным вывели кучку бузотёров, которые ничего не решают, что проблемы экологии — это информационный пузырь, что люди всем довольны. Иначе что бы они заявленные 10 тысяч свои не собрали? Большинство людей сюда не пришли из-за страха».

Бывший чиновник, а ныне общественник также заявил, что в ближайшее время в городе может остаться 700-800 тысяч жителей с «другим уровнем культуры, образования», если ситуация не может оставаться как есть. Организаторы попытались максимально использовать предоставленную площадку: волонтеры собирали подписи в поддержку движения, на дорожках сквера была выставлена агитпродукция для пропаганды раздельного сбора мусора, уличные художники создавали граффити с видами задымленного города. Николай Сандаков исполнил переделанную песню Цоя мы ждем перемен, выступали танцевальный коллектив и две певицы.