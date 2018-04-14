Восточный базар — место выгодное

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика» Восток и базар неотделимы. Несмотря на засилье моллов, которые растут как грибы после дождя, в Египте базары продолжают существовать. Местные жители предпочитают здесь покупать одежду, обувь, аксессуары для дома, особенно разного рода лампы и подарки, поскольку, кроме национального колорита, посещение базара сулит выгоду: при правильном подходе можно сэкономить до половины стоимости товара. О секретах восточной торговли рассказывает Лейла Деккушева.

В узких проходах восточного базара возникает чувство, что жизнь остановилась в начале прошлого века. Здесь особая атмосфера, неторопливая и размеренная, разговоры за чашечкой кофе, и да — сама торговля. Продавцы открывают лавки ближе к полудню. Товар на базаре намного дешевле, чем в моллах. В первую очередь, это одежда, цена на которую в десятки раз ниже. Обусловлено это, в первую очередь, качеством, а также составом покупателей, ведь Египет — государство, в котором до сих пор существует классовое разделение. Если в торговых центрах представлены, в основном, мировые бренды, то на базаре можно купить вещи попроще. Но ценителям египетского хлопка — гордости страны — лучше отправиться на базар. В торговых центрах, к примеру, фирменные полотенце из местного хлопка стоят 1000-1500L. E — египетских фунтов или 3,5-5 тысяч рублей. А полотенце на базаре можно купить за 100-150L. E! Если учесть, что многие бренды отшивают свои коллекции здесь же, в Египте, можно догадаться, что качество зачастую одинаковое.

Восточный базар — это особый мир с собственными правилами. Нет понятия «базар, как обособленная площадь для торговли». Прилавки расположены прямо на улицах, первых этажах жилых зданий. При этом каждая улочка торгует одноимённым товаром: как традиционным — золотом, кожевенными изделиями, металлической посудой, так и современным — бытовой техникой, телефонами. Самый популярный способ завлечь к себе покупателя — окуривание благовониями. С непривычки поначалу обоняние в шоке от обилия запахов. Но чем дальше углубляешься, тем приятнее, и уже в следующий момент покупатели готовы скупить все ароматические палочки (бухур), чтобы воссоздать в своей квартире неповторимый арабский колорит.

Однако шоппинг на базаре — это не только купля-продажа. Продавец не будет полностью удовлетворён своей выручкой, если покупатель пришёл, выбрал и купил. Главное правило — торгуйся! Этой радости не познать ни в одном молле, где цены фиксированы и меняются только в сезон скидок. Важный секрет: торговаться надо, периодически нахваливая товар. Ни в коем случае нельзя стараться его обесценить. В меру давая понять, что вещь понравилась, нужно настаивать на снижении стоимости. Цена желанного изделия скидывается примерно втрое от названной продавцом. Естественно, тот «будет в шоке». Затем, слово за слово, каждый уступает. В момент, когда покупатель указал приемлемую для себя сумму, равную половине стоимости товара, а продавец отказался, надо вещь вернуть, поблагодарить и уходить. Если торговались, не оскорбляя чувства продавца, то в 100% случаев он окликнет и назовёт приятную цену. Тут уже соглашайтесь или «добейте» его, снизив цену ещё на несколько пунктов. Но не перестарайтесь.

Порой продавцы на базаре, чтобы заставить покупателя почувствовать себя должником, угощают его чашечкой натурального кофе, либо водой, соком. После такого широкого жеста многие морально неподготовленные посетители считают просто обязанными что-то приобрести у этого продавца. И торговаться как-то сразу неудобно. Стоит иметь это ввиду и не поддаваться на уловки хитрых торговцев. Эти правила распространяются на непродовольственные базары и не имеют отношения к фруктово-овощным рынкам, которых в Каире множество: по 2-3 в каждом спальном районе. Здесь цены фиксированные, но, конечно, ниже, чем в супермаркетах. К примеру, цена лука на рынке — 0,5 египетских фунта, в супермаркете -1,45; мандарины на базаре обойдутся в 5L. E, в магазине -7,80L. E. И еще: если на выходе с фруктово-овощного рынка у вас все же не хватило 5-8 египетских фунтов, никто не будет перевешивать и пересчитывать. Сдачу округляют в пользу покупателя.

Восточные базары популярны не только среди различных слоев местного населения, они являются одним из пунктов туристических маршрутов. Гиды привозят отдыхающих, чтобы те могли набрать подарки и сувениры. Всем выгодно: для одних — экзотика, для других — процент продаж. На этих базарах нет выходных. Они работают с момента, когда продавец открыл свой магазинчик и до позднего вечера, а сувенирные лавки — до полуночи. Если побродить по улочкам, можно натолкнуться на авторские произведения: изделия из разноцветного стекла, деревянные поделки с жемчужными раковинами, арабские лампы — настоящие сокровища ручной работы, в которых жива душа Востока.