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Около пятидесяти воинских мемориалов в Калининградской области требуют обновления
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Около пятидесяти воинских мемориалов в Калининградской области требуют обновления 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На памятниках слезла краска, появились подтёки и сколы, эпитафии плохо читаемы. Кое-где просела плитка. Муниципалитетам поставлена задача привести их в порядок к 20 апреля. Всего в Калининградской области около двухсот мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— У меня поручение тогда. Сейчас в преддверии праздника активно взяться за эту работу. Особенно много говорилось про Нестеров. В Нестерове с 2017 года не устранены замечания. Коллеги, я прошу, обратите внимание. Это не такой большой труд с вашей стороны. К этой работе можно привлечь и общественные организации, и бизнес.
Теперь временем в Советске уже преступили к обновлению мемориального комплекса «Танк». Рабочие штукатурят и красят постамент. Обещают освежить краску и на самом танке. Уже покрашены плиты с именами погибших воинов. Рабочие признаются, что к делу подходят с душой.
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