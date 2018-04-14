Около пятидесяти воинских мемориалов в Калининградской области требуют обновления

На памятниках слезла краска, появились подтёки и сколы, эпитафии плохо читаемы. Кое-где просела плитка. Муниципалитетам поставлена задача привести их в порядок к 20 апреля. Всего в Калининградской области около двухсот мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

— У меня поручение тогда. Сейчас в преддверии праздника активно взяться за эту работу. Особенно много говорилось про Нестеров. В Нестерове с 2017 года не устранены замечания. Коллеги, я прошу, обратите внимание. Это не такой большой труд с вашей стороны. К этой работе можно привлечь и общественные организации, и бизнес.

Теперь временем в Советске уже преступили к обновлению мемориального комплекса «Танк». Рабочие штукатурят и красят постамент. Обещают освежить краску и на самом танке. Уже покрашены плиты с именами погибших воинов. Рабочие признаются, что к делу подходят с душой.