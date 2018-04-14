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«Агенты Тесла» в Екатеринбурге
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«Агенты Тесла» в Екатеринбурге 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Екатеринбурге с 16 по 24 апреля пройдет V молодежный форум «Семихатовские чтения», посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося инженера-конструктора и ученого Николая Александровича Семихатова.
— Это возможность для начинающих изобретателей заявить о себе в научном мире, встретиться с известными учеными и конструкторами. Пять авторов лучших работ, связанных с космосом, поедут на один из космодромов, где увидят запуск ракеты, — поделился генеральный директор НПОА Андрей Мисюра.
Ребята от 12 до 18 лет представят свои космические изобретения. Уже на форум заявлено более 120 работ. На этот раз екатеринбургские школьники представят автоматическую систему стыковки космических аппаратов, разработку конструкции и создания действующей модели планетохода «Кристалл», а также средство передвижения для инвалидов, собранное на основе уличного электрического транспорта — гироскутера.
Одним из значимых моментов форума станет конкурс «Агенты Тесла». Участники должны будут защитить пять инновационных проектов: действующий макет глубоководного исследовательского автономного дрона, интеллектуальную систему по выращиванию растений, частотный преобразователь для асинхронного электродвигателя, портативную игровую приставку, а также искусственный космический спутник, вырабатывающий электроэнергию и переносящий ее на землю.
Мероприятие пройдет на нескольких площадках города: в здании НПО Автоматики и на базе лицея №110. Финал форума состоится во Дворце Молодежи 24 апреля.
Фото: dpchas.com.ua.
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