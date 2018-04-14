В Македонии решили изменить название страны ради вступления в НАТО

В этой связи всем политическим силам необходимо консолидироваться, поддержать это решение и уже в мае провести по данному вопросу референдум. Такое развитие событий не скажется на отношениях между Скопье Москвой , высказывающей резонные сомнения относительно целесообразности размена национальной идентичности на вхождение в евроатлантическое сообщество. Об этом Заев заявил в интервью местному телеканалу «ТВ 24».

"Остается надежда, что в конце концов мы получим поддержку и со стороны оппозиции, и президента страны. Мы выступаем за проведение референдума и не отступимся от этого, — отмечает премьер-министр РМ. — Главным образом, в политическом блоке парламентских партий все одобряют интеграцию в ЕС НАТО , значит и решение о проведении референдума должно быть единым". Заев сообщил, что в мае намерен встретиться со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом . По его мнению, к этому времени важно было бы иметь консолидированное решение внутри РМ по указанному вопросу.

"Верю, что май — прекрасный месяц для прекрасного достойного решения. На встрече с греческим коллегой мы должны разрешить последнее неурегулированное противоречие", — подчеркивает он. Македонский премьер подчеркнул также стремление Скопье к поддержанию конструктивных дружественных отношений с Москвой.

"Мы с Россией хотим выстраивать дружбу, мы связаны культурой, ролью Охридской архиепископии, у нас много совместных проектов, но для нас не существует альтернативы членству в ЕС и НАТО. Мы не идем в НАТО для начала войн. Наоборот. Мы выступаем за мир", — рассказал Заев, добавив, что «мы хотим дружбы с Российской Федерацией».

Между тем, как подчеркивают эксперты, не все так однозначно в македонском обществе: албанские партии РМ выступают против проведение референдума по вопросу госнаименования страны, опасаясь, что в случае получения «не того результата» спор с греками окончательно зайдет в тупик, похоронив надежды всех албанцев ( Македонии Албании и Косово) объединиться в рамках ЕС и НАТО. Кроме того, в стране усиливаются славяномакедонские патриотические движения, считающие Зорана Заева марионеткой Запада.

Так, партия Единственная Македония осудила «дерзкое и безобразное вранье Зорана Заева», заявившего, что все политические партии и 75 процентов народа поддерживают вступление Македонии в НАТО.

"Это отчаянная попытка Заева отказаться от все более выражаемого ясного намерения македонского народа и части меньшинства за стратегический союз с Россией и за членство Македонии в Евроазийском экономическом союзе", — говорится в сообщении данной партии.