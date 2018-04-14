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Особая миссия. Как паломники Урала везли благодатный огонь из Иерусалима
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Особая миссия. Как паломники Урала везли благодатный огонь из Иерусалима 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
На протяжении 13 лет на специальном рейсе благодатный огонь традиционно прибывает из священного для всех христиан места — храма Гроба Господня.
Моссад не дремлет
«Семь человек задержали без каких-либо причин. Отдыхайте», — спокойно обратился к взволнованным паломникам зашедший в автобус председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии отец Андрей Щукин. Впервые за многие годы прибытия духовной миссии за благодатным огнём в аэропорту Бен-Гурион остановили для допроса такое количество паломников. «Всегда задерживают по 2-3 человека — это обычная практика в одном из самых безопасных аэропортов мира. Но чтобы семь?» — удивился отец Андрей, стоя на свежем воздухе в ожидании разрешения ситуации. И лишь спустя 3 часа наших земляков отпустили пограничные службы Израиля.
«О чем вас спрашивали?», — поинтересовались у одного из задержанных паломников Леонида Никитина. «Зачем приехал? Кого знаешь? На кого работаешь? И каждый раз по новой, одни и те же вопросы», — ответил удивленный паломник, не отошедший от беседы с израильскими специалистами. «Моссад не дремлет», — добавил кто-то в автобусе.
«Все окей, батюшка!», — произнес водитель-араб Ашрам отцу Андрею и повернул ключ зажигания. После 4-часового ночного перелета на спецрейсе с постным меню, молитвами и исповедью на высоте 10 000 км невыспавшаяся группа православных христиан отправилась в путь по святым местам.
Из-за задержки на границе план пришлось корректировать на ходу. Вместо божественной литургии в Троицком соборе Иерусалима, автобус направился в Яффу — старый израильский город, который сегодня объединен с Тель-Авивом. Здесь паломники приняли участие в 3-часовой божественной литургии в Храме святого апостола Петра и праведной Тавифы, находящегося в введении Русской духовной миссии (Московский патриархат).
Город Бога
«В Иерусалим не приезжают и не приходят, а восходят к нему или нисходят из него. Так скажет каждый еврей о многонациональном и многоконфессиональном святом городе», — рассказывает паломникам сестра Лариса. Дорога в Иерусалим с ее рассказами о святых местах Израиля проходит незаметно. И вот паломники уже у стен Старого города в Иерусалиме.
Узкие улочки, многочисленные торговые ряды с торговцами-арабами, продающими все, что только можно (свечи, иконы, сувениры, специи, атрибутика, шарфы, сумки, одежда — вплоть до мебели) и в то же время движущиеся по этим улочкам автомобили и мотоциклы. И конечно, крестный путь Христа, ведущий к сердцу Иерусалима — храму Гроба Господня, где послезавтра в Кувуклии (греч. — «покои», часовня внутри храма, скрывающая пещеру Гроба Господня — Ред.) низойдет благодатный огонь в руки патриарха Иерусалимского и Палестинского Феофила III.
Первым делом при посещении храма паломники идут к Плите миропомазания, на которую по преданию положили тело Христа после снятия с креста, и усердно молятся, прикладываясь к святыне, стоя на коленях, губами, руками и головой. Затем — путь на Голгофу по крутой и небольшой лестнице, а после этого — двухчасовая очередь в Кулуквию к месту погребения Христа.
На площади у храма — столпотворение туристов, паломников из разных стран мира и представители разных христианских конфесий. Мимо играющих детей проходит иерусалимский священнослужитель. И случайно натыкается на играющего с сестрой мальчика. «Сколько тебе лет? Четыре? А мне 75» — говорит он ребенку на ломаном русском и гладит его по голове, улыбаясь. «Что-то он непонятное такое говорит!» — удивляется малыш, когда тот уходит.
Сегодня храм принадлежит шести христианским церквям: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Невзрачная на фасаде здания, деревянная лестница — символ соглашения: никто не может двигать, ремонтировать и что-либо изменять в храме без согласия всех шести конфессий. Дело в том, что лестница опирается на карниз, принадлежащий Иерусалимской православной церкви, и приставлена к окну, находящемуся во владении Армянской апостольской церкви.
Языкового барьера в Иерусалиме, как и самом Израиле, нет. Арабы кричат в проулках Старого города: «Русский? Пасматри», «О, девачка, балалайка», «Рекламна пауза! Акция», «Шекель, бакс, евро». Вместе с отсутствием языкового барьера нет и валютных ограничений, но в ходу доллары и шекели (денежная валюта Израиля). Выгодней, конечно, менять валюту на шекели.
После заката солнца лишь ортодоксальные евреи молча стремятся вечером в пятницу к началу празднования Шаббата у Стены плача. Песни, танцы, молитвы, поклоны и разговоры — Стена плача в этот вечер наполняется многочисленным гулом (женщины и мужчины молятся раздельно) и единой черной цветовой гаммой с многообразием кип, капелюшей, штраймлов (еврейские головные уборы) и пейсов из-под них.
Запрещенная Палестина
За два с половиной дня на двух автобусах уральские паломники посетили 11 святых мест: монастыри Русской духовной миссии в Иерусалиме, Гефсиманский сад (здесь Иисус Христос молился в последний раз), храм Успения с гробницей Богородицы и иные святыни.
Одним из ярких впечатлений для паломников стало окунание в священные воды реки Иордан, куда во время ритуала неожиданно прилетели белые голуби. В Великую субботу перед отправлением в обратный путь паломники въехали на территорию Палестинской автономии в Вифлеем для посещения храма Рождества Христова.
Палестинская территория на границе с Иерусалимом ограждена бетонным 8-метровым забором с погранзаставами. Его протяженность составляет больше 25 км. Кроме того, на протяжении более 700 км палестинская территория отделена забором с колючей проволокой. Весь комплекс ограждений называется Израильским разделительным барьером. Его строительство началось в 2003 году при израильском премьер-министре Ариэле Шароне. Но работы по ограждению до сегодняшнего дня так и не завершены. Его цель — защита еврейских поселений и израильской границы от палестинских террористов.
По другую сторону забор расписан граффити с изображениями американского президента Дональда Трампа, различных политических лозунгов, рекламы такси и различных «шопов».
Благодатный огонь
В то время, когда паломники посещали храм Рождества Христова в Вифлееме, настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло принимал частицу сошедшего благодатного огня в храме Гроба Господня. А спустя несколько часов после тщательной проверки пограничных служб Израиля уральская группа паломников велетела в Екатеринбург спецрейсом U6-3602 с благодатным огнем на борту.
«Спасибо всем за то, что приняли участие в поездке. Мы все выполняем важную миссию — доставляем святыню в наш прекрасный город. Поездка была недолгой, но насыщенной. Те трудности и испытания, которые выпали на нашу долю, мы достойно претерпели. И это было не зря», — произнес перед посадкой в аэропорту Кольцово отец Максим. После чего священники под ликующие крики «Христос воскресе!» раздавали частицы огня встречавшим их посетителям. Той же ночью частицы благодатного огня раздавал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Особая миссия была благополучна выполнена.
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