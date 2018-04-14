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Старая карта полигона «Ядрово» закрыта
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Старая карта полигона «Ядрово» закрыта 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Первый этап подготовки к дегазации «Ядрово» завершен, заявил спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии Александр Чупраков. Старая карта полигона закрыта.
Формирование тела полигона — это первый этап в качестве подготовки к дегазации. Прием отходов на старое тело полигона прекращен. Сегодня работы велись и завершено формирование тела полигона
— Александр Чупраков.
Спецтехника из Голландии прибудет в Волоколамск на следующей неделе. Для дегазации «Ядрово» будет использована уникальная технология компании Multriwell. Ститчер с иглой будет присоединен к экскаватору, он будет погружаться в тело полигона и делать проколы. В них вставят вертикальные дренажные трубы. Через них свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.
Техника в пути. На след неделе будет в Москве. Экскаватор на который будет крепиться ститчер готов
— Максим Конопко, оператор полигона.
Как отметил генпродрядчик Евгений Рыбальченко, согласно плану, на полигоне скоро будут сформированы откосы.
Откосы будут формироваться согласно проекту. С понедельника вся наша техника к этому приступит. Выполним все даже раньше срока
— Евгений Рыбальченко.
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