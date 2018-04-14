Старая карта полигона «Ядрово» закрыта

Формирование тела полигона — это первый этап в качестве подготовки к дегазации. Прием отходов на старое тело полигона прекращен. Сегодня работы велись и завершено формирование тела полигона

— Александр Чупраков.

Спецтехника из Голландии прибудет в Волоколамск на следующей неделе. Для дегазации «Ядрово» будет использована уникальная технология компании Multriwell. Ститчер с иглой будет присоединен к экскаватору, он будет погружаться в тело полигона и делать проколы. В них вставят вертикальные дренажные трубы. Через них свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.

Техника в пути. На след неделе будет в Москве . Экскаватор на который будет крепиться ститчер готов

— Максим Конопко, оператор полигона.

Как отметил генпродрядчик Евгений Рыбальченко, согласно плану, на полигоне скоро будут сформированы откосы.

Откосы будут формироваться согласно проекту. С понедельника вся наша техника к этому приступит. Выполним все даже раньше срока

— Евгений Рыбальченко.