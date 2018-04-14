Кто это такие гипербореи

Гиперборея — мифическая страна древних греков. Там люди живут по тысяче лет, все богаты и не знают ни в чём недостатка, у них нет царей, над ними властны только бессмертные боги. Смерть там наступает не от старости и болезней, а от пресыщения всеми благами жизни. Эта счастливая страна недоступна простым смертным, но древние греки считали, что ее жители когда-то наведывались в Элладу . Геродот (V век до н. э.) писал, что на острове Делос в его время существовало такое поверье.

Гипербореи издавна посылали жертвенные дары знаменитым греческим храмам, передавая их через скифов. Дары приносились в святилища оракулов Зевса Додонского и Аполлона Делосского. В первый раз гипербореи отправили дары прямо на Делос, их привезли двое девушек (Гипероха и Лаодика) и пятеро мужчин. Гиперборейские посланцы побоялись возвращаться назад из-за далёкого пути и остались на Делосе. От них происходит сословие почётных граждан Делоса, называемое перфереями. А ещё прежде из Гипербореи прибыли на Делос две женщины — Арга и Опис, которые познакомили делосцев с культами Артемиды и Аполлона. В память о гипербореях на Делосе установилось много священных обычаев. Гипербореи же, не дождавшись возвращения своих послов, перестали посылать новых и стали отправлять только дары через представителей других народов. [С-BLOCK]

Название Гиперборея указывало на то, что эта страна расположена где-то далеко на севере. О ней упоминали ещё Гомер и Гесиод, и ее часто связывали с именем бога Аполлона. Абарис, служитель Аполлона, согласно мифам, был гипербореем и занимался чудесными исцелениями, летал на волшебной стреле и обходился без пищи. Геродот уже считал все рассказы о гипербореях выдумками. Ведь если бы этот народ действительно существовал, утверждал он, то о нем знали бы скифы. Но так как скифы, рассказывая басни даже о каких-то живущих где-то далеко на севере одноглазых людях, ничего не говорят о гипербореях, то, следовательно, никаких гипербореев на самом деле нет, делал вывод Геродот. [С-BLOCK]

Греческий учёный Страбон (I в. до н. э. — I в. н. э.) также рассматривал Гиперборею как сказку. Но не все в античном мире разделяли этот скепсис. Римский учёный Плиний Старший (I в. н. э.) писал, что невозможно сомневаться в реальном существовании гипербореев, наделенных необыкновенными способностями. А вот Клавдий Птолемей из Александрии (II век н. э.), подробно описывая географию Восточной Европы, ничего не говорит о гипербореях. Видимо, греки, придумав миф о гипербореях, первыми же и разуверились в нем, а вот римлянам, значительно позже перенявшим его, не хотелось с ним расставаться.

А всё-таки, может быть, в сказаниях о гипербореях отразился какой-то реальный народ? Где он жил, по представлениям древних греков? Геродот сообщает, что кое-какие сведения о гипербореях есть у исседонов, правда, он тоже расценивал их как вымысел. Исседоны проживали дальше всего на север и восток в известном Геродоту мире и соседствовали с массагетами (обычаи этих двух народов были схожи). Место обитания массагетов вроде бы не вызывает сомнения у современных историков — это степи нынешнего Казахстана . Сам народ считается родственным скифам. Его пытались завоевать персидские цари в VI веке до н. э. Некоторые даже полагают, что массагеты и исседоны — один народ. Дальше исседонов, по Геродоту, живут одноглазые люди и грифы, стерегущие золото. Гипербореи, если и есть, то только ещё где-то за ними. Итак, «История» Геродота, хотя и отвергает реальное существование гипербореев, дает направление, скорее, на север Сибири как на наиболее вероятное место их обитания.

Плиний Старший сообщает, что в стране гипербореев полгода длится день, и светила восходят только один раз в год. Если это считать реальным описанием, то оно указывает только на приполярные области. По мнению некоторых исследователей, в частности индийца Б. Тилака, обосновывавшего в конце XIX — начале ХХ в. теорию арктической арийской прародины, миф о Гиперборее очень близок воспоминаниям об арийской прародине в «Ведах» и «Авесте» — священных книгах древнеиндийской и древнеиранской религий. [С-BLOCK]

Согласно многим указаниям, Гиперборея располагалась за Рифейскими горами, а также эта приполярная страна, откуда вышли древние арии, находилась за горами Меру. Исследователи, пытавшиеся совместить эти указания с реальной географией, отождествляли с данными горами либо Уральский хребет, либо Скандинавский. Но ни тот, ни другой не подходит под описания, в которых говорится, что эти священные горы простираются с запада на восток. Такое расположение имеют только Альпы, Кавказ и Гималаи, однако все они пролегают слишком далеко к югу, чтобы искать там легендарную Гиперборею.

По утверждению некоторых античных географов, с Рифейских гор стекали крупные реки, в числе которых были Дунай (Истр) и Волга (Аракс у Геродота, Ра у Птолемея). Но в других источниках реками, текущими с Рифейских гор, называются Дон или Северский Донец (Танаис) и Западная Двина (Хесин), а сами горы располагаются где-то «между Меотийским озером (Азовское море) и Сарматским (Северным Ледовитым) океаном». Видимо, по мысли античных географов, полноводные реки, текущие по Русской равнине, могли рождаться только где-то в горах. А название Рифейских гор применительно к этим гипотетическим горам было взято из мифологии как наиболее подходящее. [С-BLOCK]

Таким образом, на локализацию легендарной Гипербореи может претендовать обширная территория Северной и Восточной Европы и Западной Сибири. На ней было расселено множество народов, и невозможно сказать, к какому из них подходят характеристики гипербореев, упоминаемых в античной литературе, ибо эти характеристики фантастичны. Следовательно, под названиями «Гиперборея» и «гипербореи» античным авторам вряд ли были известны какие-то конкретные земли и народы. Это условные собирательные наименования земель и народов крайнего (по понятиям древних греков и римлян) Севера вообще, о котором не известно ничего достоверного.